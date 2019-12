Califique nuestro contenido

16 Dec 1965

Lanzado como un doble lado A, The Beatles ‘Day Tripper / We Can Work It Out’, se convirtió en su noveno número 1 del Reino Unido y su tercer top de la lista de Navidad en una fila. El sencillo fue número 1 de los Estados Unidos en enero de 1966.

16 Dec 1966

El primer sencillo de Jimi Hendrix Experience, ‘Hey Joe’, fue lanzado en el Reino Unido en discos de Polydor, la canción había sido rechazada por el sello Decca. Pasó a ser un éxito número 6 en el Reino Unido, pero no logró llegar a América. Chas Chandler, que ahora manejaba a Hendrix, había visto al cantante de folk Tim Rose interpretar la canción en el Café Wha? En nueva york.

16 Dec 1967

Los Rolling Stones anunciaron que Marianne Faithfull fue la primera firma en su sello ‘Mother Earth’.

16 Dec 1970

Cinco sencillos y cinco álbumes de Credence Clearwater Revival fueron certificados de oro en los Estados Unidos. Los singles fueron: “Down on the Corner”, “Lookin Out My Back Door”, “Travelin ‘Band”, “Bad Moon Rising” y “Up around the Bend”. Los LP fueron “Cosmo’s Factory”, “Willy and the Poor Boys”, “Green River”, “Bayou Country” y “Credence Clearwater Revival”.

16 Dec 1971

La película ‘200 moteles’ de Frank Zappa se estrenó en el Piccadilly Classic Cinema de Londres en el Reino Unido. La película, que también contó con Ringo Star, cubre una historia suelta sobre The Mothers of Invention volviéndose loco en el pequeño pueblo de Centreville.

16 Dec 1972

Billy Paul comenzó una carrera de tres semanas en el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con ‘Me and Mrs Jones’, un éxito número 12 en el Reino Unido. La canción que describe una aventura extramarital entre un hombre y su amante, fue posteriormente grabada por Michael Buble.

16 Dec 1974

El guitarrista Mick Taylor anunció que dejaría The Rolling Stones y dijo que sentía que ahora era el momento de seguir adelante y hacer algo nuevo.

16 Dec 1988

La cantante estadounidense de soul y disco Sylvester James murió de complicaciones del SIDA en San Francisco a la edad de 41 años. Obtuvo el sencillo de 1978 US No. 36 y UK No. 8 ‘You Make Me Feel, Mighty Real’. Cantó voces de respaldo para Aretha Franklin en su álbum Who’s Zoomin ‘Who ’1985.

16 Dec 1989

Billy Joel fue al número 1 en la lista de álbumes de los Estados Unidos con su undécimo lanzamiento de estudio ‘Storm Front’. El álbum presentó uno de los tres éxitos número 1 de Joel, ‘We Didn’t Start the Fire’, una canción de ritmo rápido, que menciona algunos de los principales acontecimientos históricos que tuvieron lugar en su tiempo, y ‘Leningrado’, la versión de Joel El fin de la Guerra Fría.

16 Dec 1991

Chubby Checker presentó una demanda contra McDonald’s en Canadá buscando $ 14 millones por su supuesto uso de una imitación de su voz. La canción ‘The Twist’ había sido utilizada en un comercial de papas fritas.

16 Dec 1993

MTV transmitió la sesión ‘Unplugged’ de Nirvana por primera vez. El álbum presentó una actuación acústica grabada en Sony Music Studios en Nueva York el 18 de noviembre de 1993. A diferencia de muchos artistas que aparecieron en el programa, Nirvana filmó toda su actuación en una sola toma con la lista de catorce canciones de la banda que incluía seis versiones de portada.

16 Dec 1997

La cantante y compositora estadounidense Nicolette Larson murió a los 45 años de complicaciones derivadas del edema cerebral. Trabajó con Neil Young (álbumes de Comes a Time y Harvest Moon), Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Michael McDonald, Willie Nelson, Jimmy Buffett, The Beach Boys y The Doobie Brothers. Mejor conocida por su versión de 1978 de Neil Young “Lotta Love”.

16 Dec 2000

El padre separado y ex gerente de LeAnn Rimes hizo alegaciones vergonzosas durante una batalla legal que involucró millones de libras. Un hecho contado en la corte fue que LeAnn le pagó a su madre £ 6,700 cada vez que se peinaba antes de un espectáculo.

16 Dec 2001

El guitarrista, vocalista y compositor escocés Stuart Adamson, cantante principal de Big Country, fue encontrado muerto en Hawai un mes después de desaparecer de su hogar. Su cuerpo fue encontrado en un armario de su habitación en el Best Western Plaza Hotel en Honolulu. El músico de 43 años había librado una larga batalla contra el alcoholismo. Adamson debía enfrentar cargos por conducir ebrio en marzo de 2002 y se le ordenó asistir a Alcohólicos Anónimos. Adamson fundó la banda escocesa de arte punk Skids en 1977 y en la década de 1990 fundó el acto de rock alternativo The Raphaels.

16 Dec 2001

Robbie Williams y Nicole Kidman comenzaron una carrera de tres semanas en el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido con su versión del éxito número 1 de Frank y Nancy Sinatra 1967 ‘Somethin’ Stupid ‘. No.1 para la navidad de este año 2001, extraida Del álbum de William Swing When You’re Winning.

16 Dec 2004

Los discos Black Sabbath de oro y plata fueron robados de la casa de Kent del ex gerente de Ozzy Osbourne, Patrick Meehan. La policía recuperó los discos una semana después, luego de que se ofrecieran para la venta en el sitio de subastas por internet eBay.

16 Dec 2005

Los Beatles sobrevivientes y los familiares de los miembros fallecidos de la banda comenzaron acciones legales contra EMI para obtener regalías que supuestamente valen 30 millones de libras. Paul McCartney, Ringo Starr y los familiares de George Harrison y John Lennon afirmaron que EMI debía regalías récord a su compañía Apple Corps.

16 Dec 2007

El cantante y compositor estadounidense Dan Fogelberg murió en su casa en Maine a la edad de 56 años. El cantante y compositor estadounidense descubrió que había avanzado el cáncer de próstata en 2004. Tenía el álbum de 1981 ‘The Innocent Age’, que presentaba los éxitos ‘Leader of the Band’. , “Difícil de decir” y “Corre por las rosas”.

16 Dec 2013

Se informó que Miley Cyrus había asegurado su lengua infame por $ 1 millón. Una fuente le dijo a la revista Heat: “Miley es totalmente consciente de cómo su lengua está recibiendo más titulares que ella, y asegurarla es solo parte de su imagen de marca registrada. No es la primera vez que hace algo como esto, cuando la cortó por primera vez con el pelo corto, trató de patentar su nueva cosecha. Quería que se la conociera como The Miley “.

16 Dec 1972

Nace Michael McCary, del grupo vocal estadounidense de R&B Boyz II Men, que tuvo el single No.1 de 1992 de Estados Unidos y Reino Unido ‘End Of The Road’ que estableció un nuevo récord de longevidad, permaneciendo en el No.1 en el Billboard Hot 100 durante trece semanas , rompiendo el récord de décadas en poder de Elvis Presley.

16 Dec 1997

Nace la Cantante y compositora sueca Zara Larsson. Su álbum debut, So Good, fue lanzado en marzo de 2017 y debutó en el n. ° 7 en la lista de álbumes del Reino Unido. Ella tenía el single número 1 del Reino Unido ‘Symphony with Clean Bandit.