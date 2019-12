5 / 5 ( 2 votos )

Chelique Sarabia tenía 9 años cuando empezó a componer canciones. Un talento con el que nació – nunca estudió música – y que hoy, cuando se prepara para celebrar 80 años de vida, sigue brotando de sus genes como un maná.

Hace menos de un mes vimos a Chelique – como todo el mundo lo llama – en un video que se viralizó en Twitter cantando el tema Chinita de Maracaibo. Muchos nos sorprendimos al enterarnos de que él, un margariteño, era el autor de esa canción que es casi un himno para los zulianos.

¡Cuántas canciones le habremos escuchado sin saber que son de él!, pensé ese día mientras disfrutaba del video. Y fue lo primero que le preguntamos en esta entrevista exclusiva para Curadas.

“Tengo más de 2 000 registros en la sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven), no solo como compositor sino también como autor. Campañas políticas, jingles publicitarios, slogans…” forman parte de ese repertorio, respondió el músico, cantante, publicista, poeta y marino nacido el 13 de marzo de 1940 en Nueva Esparta pero criado en San Tomé, un campo petrolero ubicado en Anzoátegui, adonde regresó a vivir pero ahora en Lechería.

¿Y canciones?

Con el Palacio de la Música (un sello disquero) firmé un contrato para hacer dos discos de larga duración (long play) al año con 12 canciones mías cada uno, lo cual quiere decir que por 10 años tuve que componer 24 canciones por año. ¡Saca la cuenta!

Cuando no se de ti, No te muerdas los labios, Te necesito, Mi propio yo, Ayúdame, Necesito pensar, En este país son solo algunas de las más conocidas de Chelique, aunque la que le dio fama dentro y fuera del país fue, sin duda, Ansiedad.

Suerte, además de talento

Esa la compuso el 13 de marzo de 1955. Lo recuerda con exactitud porque ese día cumplía 15 años, cumpleaños que pasó en Caracas, adonde se había venido a estudiar en la Escuela Técnica Luis Caballero Mejías. Tres años después Chelique ya estaba trabajando en Radio Caracas Televisión donde, un día, la vida le cambió para siempre.

El animador Renny Ottolina, quien presentaba en sus programas a los más famosos artistas de la época, recibió en 1958 a Nat “King” Cole, cantante estadounidense que en ese momento estaba en la cúspide de su carrera.

“El día en que Nat ´King´ Cole se presentó en El show de Renny yo estaba sustituyendo, como director técnico, a George Stone, quien se encontraba de vacaciones. Recuerdo que Renny entró con él a la cabina y me lo presentó. Le comentó que yo tenía una canción muy buena llamada Ansiedad, que posteriormente se la hizo escuchar”, contó Chelique en una oportunidad a El Diario de Caracas.

Cole, quien tenía en proyecto la grabación de su segundo disco en español con temas latinoamericanos, la aprobó de inmediato y la incluyó en el álbum A mis amigos, que lanzó en 1959. Su versión popularizó el tema en todo el mundo y desde entonces se han hecho cerca de mil versiones en las voces de otros famosos intérpretes como Plácido Domingo, Roberto Yanés, Daniel Riolobos, Sarita Montiel, Raphael y Miguel Ríos.

¡Compuso Ansiedad a los 15 años! ¿Trae la música en los genes o ya tenía alguna formación musical?

Podría decirte que, para mí, la música es una información genética porque no he estudiado música y a estas alturas no creo que tenga tiempo. Solo un tío materno, a quien no conocí, fue músico.

¿Se considera un hombre con suerte? Tuvo la fortuna de estar en el lugar indicado en el momento indicado, lo que permitió que su tema Ansiedad alcanzara fama mundial. ¿Cree que todos nacemos con nuestro destino escrito?

Soy un hombre fe y creo en el destino. Cada quien viene a este mundo con su libreto bajo el brazo, con un programa que se va cumpliendo a medida que van pasando los años. Sencillamente, se viene a este mundo a purificar el espíritu con respecto a algún problema de vidas anteriores.

Pero también es necesario un poco de suerte y, dicho sea de paso, la he tenido… Además de la información genética, un poco de suerte siempre es necesario para saber aprovechar las oportunidades y creo haberlas aprovechado.

¿Cuál de sus canciones es su favorita y por qué?

Mi canción favorita es Mi propio yo, porque en ella resumí parte importante de mi propia vida y encontré la respuesta del porqué de mi tristeza… “Por una de esas muecas del destino, jamás pude reír como otra gente”.

¿Qué opina de la música que se hace actualmente en Venezuela, del talento de nuestros jóvenes músicos? ¿Hay alguno en particular que le llame la atención?

En todas las épocas se ha hecho música mala y buena y al parecer hay mercado para todas. Es inobjetable el talento artístico de los venezolanos y han sido los jóvenes quienes siempre han llevado la bandera. Por ejemplo, yo comencé a componer siendo un niño de 9 años y basta con observar el repertorio actual de los noveles artistas y podemos sentir que cada uno está haciendo aportes importantes.

Del Pollo Brito hasta Nacho hay una proyección de gran importancia; de Ilan Chester a Yordano hay todo un mundo de poesía y armonías contemporáneas. Y, por último, el camino existente entre la obra del Indio Figueredo, Juan Vicente Torrealba, Aldemaro Romero, Luis Cruz, el Pollo Sifontes y mi persona, ha sido de un desarrollo incuestionable. ¡Todos merecen mi reconocimiento!

No obstante, me permito hacer una reflexión con respecto a las nuevas generaciones: considero que están sacrificando la poesía por el virtuosismo y lo rítmico. ¡Están haciendo música para mover solamente de la cintura hacia abajo y se están olvidando de crear para mover de la cintura hacia arriba… los sentimientos, el corazón, el alma… Por eso amo a Nella, a quien conozco a través de mis nietos. ¡Me encantaría componer algo para ella!

Se refiere, sin duda alguna, a Nella Rojas, la hermosa margariteña con hermosísima voz que acaba de ser galardonada con el Grammy Latino como mejor nuevo artista.

¿Qué está haciendo este momento Chelique Sarabia. ¿Algún proyecto musical entre manos?

Actualmente estoy terminando de escribir un libro de la vida soñada y la viva vivida… Mi propio yo. Estoy montando un estudio de grabación digital. Planificando la grabación de la misa de la Virgen Del Valle, patrona de Oriente y de Lechería, ciudad donde vivo desde hace más de 25 años, la cual compuse en su honor.

También estoy programando la grabación de un disco de música instrumental electroacústica con temas de mi autoría, para el mercado europeo, donde se me acaba de reconocer como creador y precursor de ese estilo en América con la reedición, recientemente, del disco Revolución Electrónica en Música de Venezuela, grabado originalmente hace 47 años.

Estoy recopilando las letras de las canciones que van en mi libro, a ser grabadas “junto a una guitarra” e integradas a una oferta de libro-disco. ¡Y, por supuesto, preparándome para la celebración de mis 80 años a los que arribaré en el próximo mes de marzo!

Venezuela, lo más importante

El tema social nunca ha sido ajeno a Chelique Sarabia. Tanto así que incursionó en la política como secretario ejecutivo de la Coordinadora Democrática (organización que precedió a la Mesa de la Unidad Democrática) y se postuló como precandidato a la Gobernación de Anzoátegui. “Después de eso me he mantenido al margen de los asuntos políticos por no contar con una estructura partidista que me respalde, ya que soy independiente”.

¿Y usted no es adeco?

Comulgo profundamente con los preceptos socialdemócratas, por considerar que es el camino más corto entre el pueblo y la solución de la mayoría de sus problemas y Acción Democrática es digno representante de esta filosofía.

Yo soy un socialdemócrata convencido, mas no he militado en partido político alguno aunque he trabajado para Acción Democrática en todas sus campañas electorales desde 1973 hasta el presente. Por eso se me considera adeco, lo que ni me disgusta ni me ofende. Fui y soy amigo personal de la mayoría de la dirigencia de ese partido.

Esa campaña electoral de 1973 es uno de los íconos en la carrera profesional de Chelique Sarabia como publicista, donde también ha tenido grandes logros. En la mente de millones de venezolanos perdura el estribillo del tema que compuso para el que fue el candidato a la presidencia por Acción Democrática. “Ese hombre si camina, va de frente y da la cara ¡Carlos Andrés!”.

O el tema de la campaña institucional que creó para Acude (Asociación Cultural para el Desarrollo) y su programa de alfabetización, lanzado en la década de los 70 por iniciativa de la empresa privada. “Acude, te estamos esperando…”

¿Y por qué no siguió en la política?

Es bien sabido que cada organización política de oposición maneja su propia estrategia de acuerdo a la visión que tiene de la situación actual y a los intereses grupales y personales de sus dirigentes. Si bien es cierto que se conoce el origen del problema, existen criterios diferentes en cuanto a cómo poder enfrentarlos.

La Venezuela de hoy está atravesando la más terrible crisis política, social, moral y económica de su historia contemporánea y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para solventarlos, no lo hemos conseguido. Tal vez, entre otras cosas, por falta de un sentimiento verdaderamente unitario, donde Venezuela sea lo más importante.

Si los zulianos – que han sido tan golpeados por esa crisis – le pidieran que hiciera una actualización de su canción Chinita de Maracaibo, ¿qué le cambiaría?

No le agregaría nada, porque en 60 años que hace que la compuse se ha ganado poco a poco el cariño no solo de los zulianos sino también de todos los venezolanos, que la han convertido en lo que es hoy, un canto de amor y de esperanza a su excelsa patrona y eso me llena de un profundo orgullo. Habría que componer una canción que haga despertar el fervor patriota de todo un pueblo que ha sido tan maltratado y que ha esperado por tanto tiempo la reivindicación que se merece.

¿Hay algo que no volvería a hacer o que haría distinto?

Definitivamente hay muchas cosas que he podido hacerlas de otra manera, pero no tengo nada de qué arrepentirme, porque he mantenido a través de mis casi 80 años una línea de conducta transparente, intachable y clara, tal y como lo he expresado en mi canción En este país. “Mi país no es un decir, es la conciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la siembra de nuestros libertadores”

¿Qué es lo mejor que Chelique Sarabia ha recibido de la vida?

La vida misma, con todos sus tropiezos y sus logros.

Como publicista que es, ¿qué eslogan o frase crearía para devolverle la esperanza a los venezolanos?

Como publicista me acogería a los estudios de opinión para formular la estrategia más conveniente, con un posicionamiento claro, que cubra las expectativas del electorado con un slogan creíble y contundente.

Como compositor, comunicador y ciudadano les diría lo siguiente, en un llamado emotivo:

Venezuela es mucho más

Venezuela es un país

Que es tan tuyo como mío

con una sola bandera

con un solo compromiso

Por eso es necesario

que tú y yo vayamos juntos

por caminos de justicia

de futuro y de confianza

Vamos a empezar de nuevo

a reconstruir la Patria

Venezuela es mucho más

que vivir detrás de un sueño

somos un sol de esperanza

pintado de Vinotinto

Y vamos a reencontrarnos

más allá de la distancia

en un canto por la vida

y dignidad de la Patria

que aunque pensemos distinto

somos hermanos del alma

Hijos del llano infinito

y de las cumbres nevadas

de los médanos ardientes

y el imponente Orinoco

y por si esto fuera poco

somos de sangre Caribe

Un crisol de libertades

Un mar de paz y reencuentros

donde el hombre con su empeño

nunca cesa de luchar

por su familia y su hogar

por su tierra y por su vida

Venezuela es mucho más,

que vivir detrás de un sueño

Venezuela es mucho más

vamos a empezar de nuevo.

Chelique Sarabia