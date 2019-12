El canadiense Ryan Peterson acudió patinando al rescate de tres ciervos atrapados en un lago recién congelado. El pasado tres de diciembre, durante su pausa para el almuerzo vio que los animales no podían moverse sobre el hielo fino y decidió actuar rápido.

El hombre volvió a su lugar de trabajo para tomar algunas cuerdas que utilizó para arrastrar a los ciervos a la orilla. «El hielo era todavía demasiado fino para cualquier tipo de vehículo, por lo que la única opción era patinar», explicó a los medios con posterioridad.Peterson logró acercarse a los ciervos patinando, recoge CTV News. Ató la cuerda en torno al cuello de cada uno y, tirando de la misma, los llevó hacia la orilla del lago. Sin embargo, solo dos de los animales pudieron recuperar el equilibrio al llegar al borde y ponerse de pie. El tercer venado, una hembra, «tenía la cadera o una pata aparentemente lesionada», según Peterson.

El patinador dio aviso al Ministerio de Recursos Naturales de Ontario —estado en el que tuvieron lugar los hechos— sin embargo los funcionarios comunicaron que no sería posible prestar ayuda de forma inmediata. Alegaron que razones de seguridad no se lo permitían, dado que el lago no estaba completamente congelado. Se desconoce si la cierva herida recibió finalmente ayuda veterinaria.

ON THIN ICE: A man came to the rescue of three deer stranded out on a frozen lake in Canada while he was skating on his lunch break, safely pulling them back to shore. https://t.co/q9ZVkLkQEc pic.twitter.com/IvRjOeEDID

— ABC News (@ABC) December 16, 2019