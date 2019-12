Califique nuestro contenido

Una chef ha causado controversia entre los fanáticos acérrimos de Jenni Rivera, pues éstos aseguran que la mujer no solo se parece físicamente a la cantante, sino que dan por sentado que es la mismísima fallecida a tal punto de que la cocinera de molestó y habló.

Luego de eliminar todas sus fotos en Instagram, la protagonista de I Cook, You Cook, We All Cook, -no identificada- publicó un video en el que se pronuncia y destaca que está enfurecida porque no es la persona que alegan. “Soy una ama de casa común y corriente con hijos; y hago estos videos porque me gusta; no para sacar dinero. Lo hago para mí y mis followers”, sostiene.

“No me aprovecho de ella [Rivera] que si me gustan las de ella, sí, ¿a quien no? No saquen teorías donde no las hay”, continúa en el audiovisual donde ademas no muestra el rostro; el material solo tiene audio.

En redes sociales el supuesto ha corrido como la pólvora, por eso la implicada pide “que ya paren los runrunes al respecto”.

Tan grande ha sido la emoción por el parecido de la especialista culinaria con la diva de la Banda que un fanático de la vocalista ha posteado varias fotos de ella.

Rivera falleció en el 2012 en un trágico accidente aéreo específicamente el 9 de diciembre luego de un concierto que ofreció en Monterrey, México.