El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo se encargó de ser de nuevo la gran figura en la jornada de la NBA y junto con su equipo de los Bucks de Milwaukee recuperaron el liderato de la liga al vencer a Los Angeles Lakers.

Antetokounmpo se impuso ante las estrellas de los Lakers a los que vencieron 111-104 y los Bucks se quedaron al frente de la liga con la mejor marca tras ganar el duelo de líderes de Conferencias.

El internacional griego confirmó su condición de gran estrella al conseguir un doble-doble de 34 puntos, incluidos cinco triples -su mejor marca como profesional- y 11 rebotes que convirtió a los Bucks en el equipo imparable.

💦 @Giannis_An34 buries a CAREER-HIGH 5⃣ 3-pointers to lead the @Bucks past LAL and to the best record (25-4) in the NBA! 34 PTS | 11 REB | 7 AST | 5 3PM

Mientras que el base George Hill surgió como el factor sorpresa al salir del banquillo y aportar 21 puntos tras anotar 7 de 12 tiros de campo, incluidos tres triples de cinco intentos.

La victoria permitió a los Bucks (25-4) volver al camino ganador después de haber perdido el anterior partido disputado el pasado lunes frente a los Mavericks de Dallas (116-120) y romper racha de 18 triunfos seguidos.

El alero LeBron James acabó el partido con 21 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias en lo que fue su séptimo triple-doble de la temporada, que al final no impidió la derrota de los Lakers (24-5).

👑 @KingJames tallies a triple-double and @AntDavis23 scores 28 PTS in the 2nd half! #LakeShow AD: 36 PTS, 10 REB, 5 AST, 3 BLK

LBJ: 21 PTS, 12 REB, 11 AST

LBJ: 21 PTS, 12 REB, 11 AST pic.twitter.com/AboH8Uyfmm — NBA (@NBA) December 20, 2019

Tampoco el doble-doble del ala-pívot Anthony Davis, quien acabó con 36 puntos y 10 rebotes como máximo encestador de los Lakers y del partido.

El base Russell Westbrook confirmó que comienza a mantener la consistencia ofensiva que le permitió volver a ser el líder del ataque ganador de los Rockets de Houston que superaron una desventaja de 16 puntos y vencieron de visitantes por 117-122 a Los Angeles Clippers, que rompieron racha de 10 triunfos seguidos en su campo de Staples Center.

Westbrook aportó un doble-doble de 40 puntos -su mejor marca de la temporada-, 10 rebotes -ocho defensivos-, repartió cinco asistencias, pero tuvo su punto débil en las ocho perdidas de balón que cosechó por 18 de todo el equipo.

El escolta James Harden consiguió doble-doble con otros 28 puntos, incluidos cinco triples, y 10 asistencias, que también ayudaron a que los Rockets se recuperaron de una desventaja de 16 tantos que tuvieron durante la segunda mitad.

El pívot suizo Clint Capela llegó a los 16 tantos con ocho rebotes que lo dejaron tercer encestador de una lista de seis jugadores de los Rockets que tuvieron números de dos dígitos.

Mientras que el ala-pívot P.J.Tucker con un doble-doble de 10 puntos, 12 rebotes y dos tapones surgió como el mejor jugador de los Rockets dentro de la pintura.

🚀 The @HoustonRockets close out the game on a 15-4 run to win at Staples Center and move to 19-9! #OneMission

El alero Paul George se convirtió en el líder del ataque de los Clippers al conseguir 34 puntos, nueve rebotes -todos defensivos-, tres asistencias, recuperó dos balones y puso dos tapones.

George capturó su rebote número 4.000 de su carrera durante el segundo trimestre. Es uno de los 10 jugadores activos que tiene al menos 12.000 puntos; 4.000 rebotes; 2.000 asistencias y 1.000 recuperaciones de balón.

El alero Kawhi Leonard acabó con segundo máximo encestador de los Clippers al aportar 25 puntos, nueve rebotes -ocho defensivos-, cuatro asistencias y recuperó un balón.

El base reserva, el australiano Patty Mills surgió como el líder inesperado del ataque de los Spurs de San Antonio y con 27 puntos, incluidos siete triples, los guió al triunfo de 118-105 ante los Nets de Brooklyn. Mills anotó en la segunda parte anotó 21 puntos, incluidas cinco canastas desde fuera del perímetro.

Los Nets (15-13) vieron cómo a pesar de tener la aportación del base Spencer Dinwiddie, quien logró 41 puntos, su mejor marca como profesional, tras anotar cuatro triples y dar cinco asistencias, al final sufrieron otra derrota frustrante y la baja por lesión del escolta reserva David Nwaba.

Los Nets ya tienen en la lista de lesionados al alero Kevin Durant y al escolta-alero Caris LeVert, además de haber jugado 17 partidos consecutivos sin el base estrella Kyrie Irving.

Los Jazz de Utah lograron la cuarta victoria seguida al imponerse se visitantes 106-111 a los Hawks de Atlanta con 30 puntos del escolta Donovan Mitchell.

