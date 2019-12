Califique nuestro contenido

Todo parece indicar que una de las parejas más queridas de la televisión latinoamericana, Chiquinquirá Delgado y Jorge Ramos, está si no acabada, bastante distanciada. El periodista de Univision, se encuentra pasando las fiestas en Dubai, mientras que la criolla está en las Maldivas con sus hijas.

Lo que encendió las alarmas fue el pie de foto de una de las publicaciones de Chiquinquirá, que dice de la siguiente forma «Todo lo que realmente importa», y no hay ni rastros de Ramos.

No sería la primera vez que la pareja está en distintos países, además que es importante aclarar su relación no es del todo pública. Sin embargo, si no pasan el año nuevo juntos, estos rumores de separación se fortalecerán.

Acá las publicaciones de Jorge Ramos: