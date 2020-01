El presidente de Irán, Hassan Rouhani, lamentó la muerte del líder de las milicias chiíes iraquíes, Abu Mahdi al Mohandes, y del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán, Qasem Soleimani.

En ese sentido, el mandatario iraní aseguró en un comunicado que el ataque fue un “acto cobarde” y “otra señal de la frustración de América y de su impotencia en la región”, por lo cual aseguró que la nación se «vengará de este crimen atroz».

The flag of General Soleimani in defense of the country’s territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.

