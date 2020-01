Fernando Alonso firmó este domingo un notable debut en el Dakar al finalizar undécimo en la primera etapa del rally, que se celebra en Arabia Saudí y que en su jornada inaugural tuvo como protagonista inesperado al lituano Vaidotas Zala al hacer el mejor tiempo del día en autos.

Alonso acabó la jornada a 15 minutos de Zala, una marca más que decente para la primera etapa de su carrera en el Dakar, pero advirtió al terminar que puede dar más de sí porque lo importante en estos primeros pasos es no cometer errores y permanecer entre los diez primeros.

“Sé que tengo más en el bolsillo, pero no es el momento aún de sacarlo”, comentó Alonso al llegar al campamento de la primera etapa, que tuvo 752 kilómetros entre las ciudades saudíes de Yeda y Al Wajh, de los que 319 fueron cronometrados.

En su preocupación por mantener en buen estado su 4×4, su peor momento en la etapa fue cuando se perdió junto a su copiloto Marc Coma durante tres o cuatro minutos y al reincorporarse al rumbo correcto se encontró detrás de otros tres automóviles que le obligaron a bajar el ritmo y la velocidad durante unos kilómetros.

🇺🇸@caseycurrie was pipped to the finish by an in-form 🇵🇱Aron Domzala in the SSV category whilst 🇱🇹Vaidotas Zala left 🇫🇷 @s_peterhansel in second place after the 1st Stage.#Dakar2020 pic.twitter.com/SHv10GlB6o

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2020