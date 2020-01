Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, se comunicó vía telefónica con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y lo felicitó po

r su reelección.

Pence y Guaidó conversaron durante 10 minutos.

El vicepresidente de Estados Unidos destacó que está está con Guaidó y con el pueblo de Venezuela.

«Hablé hoy con Guaidó y lo felicité por su reelección como presidente interino de Venezuela. ¡Estamos con ustedes y estaremos con usted y con el pueblo de Venezuela hasta que se restablezca su #libertad!», dijo Mike Pence en un tuit.

Spoke today with @jguaido and congratulated him on his re-election as Interim President of Venezuela. Told him estamos con ustedes and we will stand with you and the people of Venezuela until your #libertad is restored!

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2020