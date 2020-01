Califique nuestro contenido

En una nueva polémica está metida la actriz venezolana Alicia Machado, quien hizo un comentario sobre el cuerpo de la influencer mexicana Alexa Dellanos.

Al ver toda la polémica que se generó, la Miss Universo 1996 ofreció este martes una entrevista a Despierta América para aclarar lo que dijo.

“Yo siempre comento muchas cosas en mis redes sociales porque las redes sociales son para eso (…) No sabía ni quién era esa persona, vi la imagen y me impactó, no sé, de repente, que es evidente que es algo que no es natural. No es en contra ella, yo hablo por mi experiencia personal”, comenzó en la declaración.

La artista también contó que en 2013 le comenzó un cáncer por unos implantes que se puso en 2008 para interpretar un personaje en una telenovela. “En el 2013 me detectan 50 tumores de los cuales tres eran malignos. Mis prótesis no eran las mejores y eso que me operé con uno de los mejores médicos de México”, afirmó.

Según aseguró Alicia Machado, el comentario que hizo sobre Dellanos fue por preocupación y no por destruirla. “A mí me dan miedo los implantes, los biopolímeros, los rellenos (…) yo he sido víctima o protagonista de todo este fenómeno de la transformación de la mujer”, expuso.

¿Cuál fue el comentario?

Esta querella comenzó el pasado sábado, luego de que Machado comentara una publicación de Suelta la sopa, en donde mostraron las curvas de Alexa.

Loading...

En la foto, la actriz escribió: “Pobre muchacha. A lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco a poco se ha ido descubriendo”.

La respuesta de Dellanos

Pese a que la venezolana explicó cuál fue la intención de su mensaje, la joven no quedó satisfecha con lo que dijo, pues dejó un comentario en el video de Despierta América en donde dejó ver su molestia.

“La única pobre es Alicia Machado que tiene que usar mi nombre y personalmente atacarme para sentirse mejor. Que Dios la bendiga”, escribió.

Alexa Dellanos es una influencer, hija de la famosa periodista Myrka Dellanos, que sabe cautivar en Instagram con sus curvas y sensualidad.