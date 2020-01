Califique nuestro contenido

Al mejor estilo de Lu, en Elite se descargó Danna Paola con dos participantes del reality show La Academia, luego de que la llamara culera, por las criticas que les había dado la actriz.

Un comentario que no pretendía ofender a nadie detonó la ira de la mexicana, luego de que en las grabaciones de la convivencia de los participantes del reality, se viera cómo la ofenden y se ríen.

“Gibran es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, has sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso… ¿Tú dime, así no soy culera contigo?, así comenzó Danna Paola su critica para luego soltar un monologo al mejor estilo de Lucresia en Elite.

“Yo no vengo a ser tu amiga tampoco, si te caigo bien o te caigo mal, no me importa. (…) que triste por ti porque no sé a qué a regresaste a este proyecto, no has avanzado y nos hecho nada desde que regresaste. (…) Si los consejo que te doy para ayudarte y hacer crecer, te hacen pensar que soy culera ¡i am so sorry!, yo no viene a ser tu amiga.”, continuó diciendo Danna al participante.

¿Danna Paola exageró?

Luego de que la también cantante expresara su molestia y agregara que a partir de este domingo no volverá a hacerle criticas a el participante, el presentador muestra el video en dónde se ve el momento en que Gibran (alumno de La academia) junto a su novia se hablan de Danna en forma despectiva.