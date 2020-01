Califique nuestro contenido

El departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes 07 de enero nuevas sanciones contra siete personas y 23 entidades vinculadas a esquemas de corrupción con el gobierno de Nicolás Maduro.

Las nombres de los ciudadanos sancionados:

– Raúl Gorrín Belisario

– Claudia Patricia Díaz Guillen (Dir. Oficina Nacional del Tesoro)

– Adrian Jose Velasquez Figueroa (recibió sobornos de Gorrín a través de su esposa)

– Leonardo Gonzalez Dellan (testaferro de figuras como Andrade)

– Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (cuñado de Gorrín)

– Maria Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín)

– Mayela Antonina Tarascio-Perez (esposa de Perdomo)

Las Entidades sancionadas:

– Globovision Tele C.A (registrado en Venezuela. Controlado por Gorrín)

– Globovision Tele CA, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y Perdomo)

– Seguros La Vitalicia (controlado por Gorrín)

– Corpomedios GV Inversiones, C.A (registrado en Venezuela. Controlado por Gorrín y Perdomo)

– Corpomedios LLC (registrado en Miami. Controlado por Gorrín)

– RIM Group Investments, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)

– RIM Group Investments I Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)

– RIM Group Investments II Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)

– RIM Group Investments III Corp. (registrado en Miami. Controlado por Gorrín y su esposa)

– RIM Group Properties of New York, Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Gorrín)

– RIM Group Properties of New York II Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Gorrín)

– Magus Holdings USA, Corp. (registrado en Miami. Controlado por Perdomo y su esposa)

– Magus Holding LLC (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)

– Magus Holding II LLC (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)

– Tindaya Properties Holding USA Corp. (registrado en Miami. Controlado por Perdomo)

– Tindaya Properties of New York, Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Perdomo)

– Tindaya Properties of New York II Corp. (registrado en Nueva York. Controlado por Perdomo)

– Posh 8 Dynamic Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)

– Constello No. 1 Corporation (registrado en Delawere. Controlado por Perdomo y su esposa)

– Constello Inc. (registrado en San Kitts y Neves. Controlado por Perdomo y su esposa)

– Windham Commercial Group Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín y Perdomo)

– Planet 2 Reaching Inc. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)

– Potrico Corp. (registrado en Delawere. Controlado por Gorrín)

– N133JA es un Dassault Mystere Falcon 50EX aeronave privada que usaba Perdomo.