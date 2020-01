La erupción del volcán ubicado en las islas Aleutianas de Alaska (EEUU) se ha intensificado, y el Observatorio de Volcanes de Alaska ha elevado el nivel de alerta a rojo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha renovado las advertencias para el tráfico aéreo, informa AP.

El volcán Shishaldin entró en erupción a las 5 de la mañana del martes y arrojó una nube de cenizas a unos 7.010 metros de altura. Poco después del medio día, el observatorio anunció que la erupción continuaba y que la nube de cenizas alcanzó los 8.230 metros. Fue empujada por el viento hacia el este del mar de Bering, lejos de los aviones que volaban entre Norteamérica y Asia.

View of #Shishaldin #volcano incandescence as seen from Cold Bay, last night (Jan 6), about 58 mi NE of the volcano. Photos courtesy of Aaron Merculief. AVO Shishaldin updates here: https://t.co/cpWlp8NTdS pic.twitter.com/1mYHQltdS6

— Alaska AVO (@alaska_avo) January 7, 2020