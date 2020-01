Varios misiles impactaron esta madrugada en la base militar de Ain al Asad, en el oeste de Irak y donde están desplegadas tropas estadounidenses, confirmó a Efe una fuente de la Policía de la provincia donde se ubican las instalaciones.

La fuente de la comandancia de la Policía de Al Anbar (oeste) dijo que varios misiles fueron lanzados contra esa base situada en la zona de Al Bagdadi, al oeste de la capital provincial Ramadi, pero de momento se desconocen los daños materiales o personales causados por el impacto.

White House @PressSec Stephanie Grisham: “We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.”

— Matt Wolking (Text TRUMP to 88022) (@MattWolking) January 7, 2020