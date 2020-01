Los terribles incendios que están azotando Australia tienen un nuevo enemigo, Chris Hemsworth. Y es que el actor que interpreta a Thor en las películas de Marvel Studios donó 1 millón de dólares para apoyar la extinción de las llamas de su país natal. Asimismo, aprovechó la ocasión para alentar al mundo a continuar la ayuda, pues, como reconoce el propio actor, “cada centavo cuenta”.

El intérprete anunció la donación con un video a través de su cuenta de Twitter, en la que ha señalado en la publicación su voluntad de apoyar. “Voy a donar 1 millón de dólares. Espero que todo el mundo pueda contribuir de cualquier forma o manera”, explicó Chris Hemsworth, visiblemente afectado por la tragedia en Australia.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated.https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) January 7, 2020