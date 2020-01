Califique nuestro contenido

El presidente de EEUU, Donald Trump, inicio el mensaje diciendo que “mientras yo sea presidente no se le va a permitir tener un arma nuclear, ningún soldado resulto herido en el ataque gracias a los sistema de alerta temprana que funcionó muy bien. Solo hemos sufrido daños mínimos en todas nuestras unidades. Tampoco se perdieron vidas iraquíes”.

En este sentido, Trump hizo un llamado a las naciones del mundo para hacerle frente a la amenaza que representa Irán, “Estados Unidos sigue estudiando todas las posibilidades, impondrá fuertes sanciones económicas a Irán. Europa, China, Rusia y otros países deben abandonar pacto nuclear con Irán”.

“Nuestras excelentes fuerzas armadas están preparadas para cualquier cosa, Irán parece estar desescalando. En el ataque no se perdieron vidas estadounidense. Los misiles lanzados anoche contra nosotros se pagaron con los fondos que el gobierno anterior puso a disposición de Irán. El régimen ha afectado a su propio país”, continuó el mandatario.

“Tenemos el armamento militar, no significa que tengamos que usarlo, nosotros no queremos utilizarlos (…) Si en Irán valoran su propia vida, no atentaran contra los estadounidenses”, sentenció.

Para Donald Trump, “Irán ha sido el principal patrocinador de las armas nucleares y del terrorismo en medio oriente, no vamos a permitir que eso suceda. Hemos eliminado al principal terrorista, Qasem Soleimani. Soleimani estaba planeando nuevos ataques a bases estadounidenses. Hemos acabado con una ficha importante que atentaba contra la vida de los estadounidenses. Soleimani estaba manchado de sangre norteamérica e iraní. Lo hubiéramos eliminado hace mucho tiempo pero hemos enviado un mensaje contundente”

Por eso, Estados Unidos está imponiendo sanciones contra el régimen iraní, estas se mantendrá hasta que Irán cambie su postura.