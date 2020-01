En imágenes captadas por las cámaras de seguridad del atraco perpetrado anoche en una joyería de Lopburi, que se han hecho virales por su contenido gráfico, se puede observar cómo el niño cae al suelo por el impacto de una bala y al atracador disparando después a otras dos personas.

En una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la Policía Nacional, Wirachai Songmetta, señaló que están investigando el suceso y pidió la colaboración de los ciudadanos para arrestar al atracador, al que definió como una persona peligrosa.

Wirachai dijo que el atracador, que llevaba un arma con silenciador y vestía con un pasamontañas y ropa de camuflaje, escapó con varios collares de oro valorados en más de 15.000 dólares. El jefe adjunto no confirmó si se trata de una persona con entrenamiento policial o militar, pero sí que era un experto en armas.

Este vídeo contiene imágenes que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas

WATCH: Terrifying moment on Thursday as a masked gunman opens fire on customers as he goes on shopping mall bloodbath that left three dead, including a 2-year-old boy, and five wounded in Lopburi, Thailand; 100 miles north of Bangkok.

WARNING ⚠⚠⚠ GRAPHIC pic.twitter.com/UnKw5DKUQM

