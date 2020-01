Califique nuestro contenido

Hoy se cumplen dos meses del concierto de Neutro Shorty en el Parque del Este.

Los familiares de Andrea Calderón no han recibido el expediente de la Fiscalía ni han sido contactados por ninguna autoridad del parque o de la productora del evento.

Sin ropa, zapatos ni bolso. Sin vida: así encontraron sus familiares a Andrea Calderón -de 14 años de edad- en el Hospital Domingo Luciani el día del concierto de Neutro Shorty, el 9 de noviembre de 2019. Hoy se cumplen dos meses del multitudinario evento en el Parque del Este y ninguna autoridad ha asumido públicamente la responsabilidad de lo sucedido ese día. Tampoco de manera privada, con los familiares de Andrea.

El 9 de noviembre de 2019 fue convocado en las instalaciones del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, también conocido como Parque del Este, el concierto de trap que llevaba el nombre de “Banderas blancas”, del artista Neutro Shorty. A las 10:30 de la mañana este debía subirse en la tarima, pero las más de 8.000 personas que asistieron al evento, según los cálculos de reporteros en el sitio, llegaron al lugar desde las 7 de la mañana.

El proceso de entrada al parque se hizo lento y al pasar las horas se generó una estampida de personas que buscaban entrar de manera mucho más rápida. Esta avalancha cobró la vida de Andrea, quien se cayó en las escaleras de ingreso y cientos de personas le pasaron por encima.

En el camino del Parque del Este a las instalaciones del Hospital Domingo Luciani le robaron todas sus pertenencias, según lo declarado por sus familiares. Isabel y Emily dieron esta entrevista en exclusiva para Runrun.es con el objetivo de contar lo que sucedió el día de la muerte de Andrea y lo poco que saben desde entonces.

Loading...

¿Alguna autoridad oficial del parque, de la Fiscalía, o los propios organizadores del evento han hablado con ustedes para explicarles qué fue lo que realmente sucedió?

– Emily: No, con nosotros no ha hablado ninguna autoridad.

– Isabel: En la Fiscalía ni nos han dado el expediente para saber cómo va el caso. Nos dijeron que solo están las declaraciones de las amigas y aún faltaba mucha evidencia por recolectar, por lo que no tenía sentido que tuviésemos una copia tan pronto. Pero nosotras igual hicimos la solicitud y hasta la fecha no nos la han dado. Además, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) tampoco ha dado el protocolo de la autopsia, entonces aún no sabemos realmente cuál fue la causa de muerte de Andrea.

¿Aún no tienen los resultados de la autopsia?

– Isabel: No. En la Fiscalía nos dijeron que el acta definitiva dice “muerte por politraumatismo”, pero como aún no nos han dado los documentos no hemos podido constatar que esa fue realmente la causa.

¿Qué pasó el día de la muerte de Andrea?

– Isabel: A eso de las 8:30, 9:00 de la mañana, Andrea salió de la casa porque iba al concierto en el Parque del Este. Un representante del colegio la fue a buscar y la iba a llevar a ella y a sus amiguitas al lugar.

– ¿Entonces no fue con su academia de baile?

– Emily: No, ella fue con sus amigas del colegio.

– Isabel: Ella estudiaba en el San José de Tarbes de El Paraíso.

¿Y después de salir, qué pasó?

– Isabel: A eso de las 10:30 de la mañana yo estaba en la cocina, distraída haciendo varias cosas y mi nieto me avisa que el teléfono de Andrea estaba sonando desde hace rato. Ella lo había dejado en la casa para evitar que se lo robaran. Entonces cuando lo atendí, un conocido de Andrea que era paramédico me dijo que ella se había caído y estaba lastimada. Me dijo que por favor fuera hasta el parque acompañada de alguien.

Claro, yo no lo sabía en ese momento, pero él me dijo que fuera acompañada porque ya sabía lo que había pasado con Andrea. Sabía que ya había fallecido.

– Emily: En eso mi mamá me llama y me dice que no sabe en dónde está Andrea y que va saliendo a buscarla. Yo me fui también al parque y no la encontré por ningún lado. También fui a los hospitales Domingo Luciani, Pérez León y a un par de Centros de Diagnóstico Integral, en donde vi a muchas niñas con las piernas dobladas y en sillas de rueda. Calculo que a más de 50 personas afectadas por el concierto en el Domingo Luciani.

-Isabel: Al llegar al parque nos encontramos con el conocido paramédico de Andrea que me llamó y con sus amigas, quienes me dijeron que debía dirigirme al Hospital Domingo Luciani porque ahí estaba Andrea (Pausa). Cuando llegué me indicaron que tenía que reconocer el cuerpo de mi hija. Y eso hice.

¿Y antes de eso nadie le había comunicado que había fallecido?

– Isabel: No, nadie.

– Emily: Mi papá y yo nos quedamos afuera mientras mi mamá reconocía a Andrea. Cuando mi mamá preguntó por las pertenencias de Andrea le dijeron que no tenían nada.

¿Le robaron todo en el camino del parque al hospital?

– Emily: Sí, los zapatos, la ropa, su bolso y todo mientras estaba inconsciente.

¿Y cómo llegó ella al hospital?

– Isabel: Nos dijeron que en una patrulla policial.

– Emily: En el parque no había nada. Ni ambulancias ni nada. Luego de que pasó lo de Andrea y lo de otras dos niñas fue que llegaron ambulancias y paramédicos. El día del concierto dijeron que esas dos personas también habían fallecido, pero que luego se supo que no.

¿Después qué hicieron?

– Emily: Después de reconocer el cuerpo nosotros fuimos al CICPC de El Llanito a dar nuestras declaraciones. También después hablamos con las amigas de Andrea y nos dijeron que ella no pudo entrar al parque. Se cayó en las escaleras de ingreso, las personas le pasaron por encima y cuando la pudieron levantar ya no tenía signos vitales.

¿Para los gastos funerarios de su hija tuvieron algún tipo de apoyo de las autoridades del parque o de la productora del concierto?

– Isabel: No, nosotros tuvimos que hacer y pagar todo.

-Emily: Nadie nos ayudó. Lo pudimos pagar con esfuerzo y con el apoyo de la familia, pero nadie relacionado con la organización del concierto.

Dos meses después de la muerte de Andrea, ¿cómo se sienten?

-Emily: Esto ha sido una pérdida irreparable para nuestra familia. Andrea era una niña demasiado alegre y demasiado querida y ya no está con nosotros. De hecho, no me he atrevido a ver los videos en redes sociales de la estampida el día del concierto porque son imágenes que me afectan mucho.