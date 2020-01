Califique nuestro contenido

Hola amigos lectores! Aquí estamos ya abriendo nuestras publicaciones hoy 13 de Enero para llevarles lo acontecido en el mundo de la música un día como hoy hace años. Los mejores deseos para ustedes en este 2020 y esperamos poder seguir contando con su apoyo en lo sucesivo. Recuerden seguirnos por @exitosnlt exitoseneltiempo instagram y escucharnos por http://mixlr.com/gsei-radio, www.reina967fm.com

13 Jan 1962

Chubby Checker volvió al número 1 en la lista de singles de EE. UU. Con ‘The Twist’. La canción llegó al número 1 en septiembre de 1960 y se convirtió en el único registro en la historia de las listas estadounidenses en encabezar las listas en dos ocasiones separadas. Hasta tutoriales del baile tuvieron que sacar en la época

13 Jan 1963

Los Beatles grabaron una aparición en televisión en el programa de televisión ABC “Thank Your Lucky Stars” en Birmingham tocando su nuevo sencillo, “Please Please Me”. El programa fue transmitido el 19 de enero.

13 Jan 1965

El primer día de sesiones de grabación para el álbum Bring It All Back Home de Bob Dylan se llevó a cabo en el Estudio A, Columbia Recording Studios en la ciudad de Nueva York. Dylan grabó Subterranean Homesick Blues y ‘It’s All Over Now, Baby Blue’.

13 Jan 1967

Paul McCartney y Ringo Starr fueron al Bag O’Nails Club, Londres, Inglaterra, para disfrutar la experiencia Jimi Hendrix.

13 Jan 1968

Johnny Cash tocó en un programa, que fue grabado, para su próximo álbum en vivo en la prisión de Folsom, cerca de Sacramento, California, frente a 2,000 presos. Cuando se lanzó, el sencillo principal, ‘Folsom Prison Blues’ (una actualización de su éxito de 1956) se convirtió en uno de los discos más famosos de su carrera.

13 Jan 1969

Elvis Presley comenzó una sesión de grabación de diez días que produciría su último disco número uno en Estados Unidos, ‘Mentes sospechosas’. Las pistas se colocaron en American Sound Studios en Memphis y marcaron la primera vez que Presley había grabado en su ciudad natal desde sus días de Sun Records en 1956. Aquí tienen algunas imágenes y audio de esa sesión

13 Jan 1970

Steel Mill, (con Bruce Springsteen) tocó en The Matrix en San Francisco, California. Boz Scaggs fue el cabeza de cartel programado, pero canceló en el último minuto debido a una enfermedad. El crítico de rock Philip Elwood, quien apareció con la intención de revisar Scaggs, terminó escribiendo una crítica muy favorable de Steel Mill para The San Francisco Examiner.

13 Jan 1973

Eric Clapton hizo su regreso al escenario en el Rainbow Theatre, Londres, con Pete Townsend, Ronnie Wood, Stevie Winwood, Rebop, Jim Capaldi y el apoyo de The Average White Band. Los dos shows de la noche fueron grabados para el álbum ‘Rainbow Concert’. Pete Townshend de The Who había organizado el concierto para ayudar a Clapton a dejar su adicción a la heroína.

13 Jan 1978

Con un presupuesto de solo £ 1,500 prestado del hermano de Stewart Copeland, Miles Copeland III, The Police comenzó a grabar su álbum debut en Surrey Sound Studios, Surrey, Inglaterra con el productor Nigel Gray. El álbum ‘Outlandos d’Amour’, que se lanzó en noviembre de este año, presentó los éxitos ‘So Lonely’, ‘Roxanne’ y ‘Can’t Stand Losing You’.

13 Jan 1979

El cantante y compositor estadounidense de soul y gospel, Donny Hathaway, se suicidó al caer desde la ventana de un hotel del piso 15 de Nueva York. En el apogeo de su carrera, Hathaway fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y se sabía que no tomaba los medicamentos recetados con suficiente regularidad para controlar adecuadamente sus síntomas. Obtuvo el single No.29 del Reino Unido de 1972 con “Where Is The Love” de Roberta Flack (que ganó el Premio Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo en 1973) y el sencillo No.2 de los Estados Unidos de 1978 “The Closer I Get” También con Roberta Flack.

13 Jan 1984

BBC Radio 1 anunció una prohibición de ‘Relax’ de Frankie Goes To Hollywood, después de que DJ Mike Read lo llamara ‘obsceno’, también se produjo una prohibición de televisión de la BBC. La canción se convirtió en el número 1 del Reino Unido y pasó un total de 48 semanas en la lista del Reino Unido.

13 Jan 1986

Los miembros de Sex Pistols, John Lydon, Steve Jones y Paul Cook, así como la madre de Sid Vicious, demandaron al ex manager Malcom McClaren por £ 1 millón ($ 1.7 millones). Más tarde se establecieron fuera de la corte.

13 Jan 1990

New Kids On The Block tuvo su segundo y último sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘Hangin’ Tough ‘. Tuvieron otros 7 éxitos Top 10 a fines de 1991. Se separaron después de eso, pero prepararon el escenario para numerosas bandas de chicos durante los años 90.

13 Jan 2003

El guitarrista Pete Townshend fue arrestado bajo sospecha de delitos de pornografía infantil. Oficiales de policía confiscaron siete computadoras de su casa de 15 millones de libras (25,5 millones de dólares) en Richmond, Surrey.

13 Jan 2005

Un informe mostró que se habían escrito más canciones sobre Elvis Presley que cualquier otro artista. Incluyó más de 220 canciones, entre ellas: ‘Graceland’ de Paul Simon, ‘A Room At The Heartbreakhotel’ de U2, ‘Calling Elvis’, Dire Straits, ‘Happy Birthday Elvis’, Loudon Wainwright III, ‘There A Guy Works Down The Chip’ Shop jura que es Elvis ‘, Kirsty MacColl,’ Vi a Elvis en un ovni ‘, Ray Stevens. ‘Elvis ha salido del edificio’ de Frank Zappa y ‘Mi perro piensa que soy Elvis’ de Ray Herndon.

13 Jan 2010

Beyonce y Jay-Z fueron nombrados la pareja con mayores ingresos de Hollywood por la revista Forbes. La pareja ganó un estimado de $ 122m (£ 75.1m) entre junio de 2008 y junio de 2009, más que cualquier otra pareja casada o soltera.

13 Jan 2010

El cantante de soul Teddy Pendergrass murió a la edad de 59 años luego de una difícil recuperación de una cirugía de cáncer de colon. Pendergrass tuvo un éxito temprano con Harold Melvin y The Blue Notes, cuyos éxitos incluyeron If You Don’t Know Me By Now, antes de ir en solitario en 1976. Fue el primer cantante de sexo masculino negro en grabar cinco álbumes consecutivos multiplatino en los Estados Unidos.

13 Jan 2010

Una placa del icónico submarino amarillo de The Beatles, que fue robado hace seis meses del Albert Dock de Liverpool, fue reemplazado por una nueva creación. El diseño de 5 pies (1,5 m) presentaba las caras de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison mirando a través de sus ojos de buey. El nuevo submarino colgaría fuera del museo dedicado a la banda, The Beatles Story.

13 Jan 2016

Los nuevos singles de Ed Sheeran ‘Shape of You’ y ‘Castle On The Hill’ entraron en la lista de singles del Reino Unido en el No.1 y No.2 respectivamente. The Official Charts Company dijo que era la primera vez en la historia que un artista había tomado las dos primeras posiciones de la lista con canciones nuevas.

Bien es todo por hoy, nos encontramos en nuestra próxima entrega. Chau