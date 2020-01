El secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, se pronunció este lunes 13 de enero sobre las sanciones que emitió el Departamento del Tesoro en contra de siete diputados de la fracción Psuv-Clap que en complicidad con el gobierno de Nicolás Maduro ejecutaron un Golpe de Estado parlamentario contra la legítima Asamblea Nacional el pasado 05 de enero.

En ese sentido, aseveró que «Los que sofocan y reprimen Venezuela las aspiraciones democráticas serán responsables. Hoy, Estados Unidos sanciona a siete individuos alineados con Maduro involucrados en la toma fallida de la Asamblea Nacional. Las fuerzas de seguridad de Venezuela deben lealtad al pueblo venezolano, no a Maduro», escribió el funcionario estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter.

Those who stifle and repress #Venezuela’s democratic aspirations will be held accountable. Today the U.S. sanctions seven Maduro-aligned individuals involved in the failed takeover of @AsambleaVE. Venezuela’s security forces owe allegiance to the Venezuelan people, not Maduro.

