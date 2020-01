Tyson Steele quien estuvo varado en el desierto de Alaska durante 23 días, fue encontrado después que escribió las siglas SOS en la nieve.

El fue encontrado por la policía estatal de Alaska después de que circularan informes de que no había sido visto en semanas.

A man stranded in the Alaskan wilderness for 23 days was found after he wrote the letters SOS in the snow.

Tyson Steele was found by Alaskan State Troopers after reports circulated that he had not been seen for weeks.

Get today’s top stories: https://t.co/Gk97JUvZT5 pic.twitter.com/ZvAU4DGSJq

— Sky News (@SkyNews) January 12, 2020