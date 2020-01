El piloto francés Stéphane Peterhansel (Mini) ganó este martes la novena etapa del rally Dakar, seguido a 15 segundos del catarí Nasser Al Attiyah (Toyota), lo que ha acortado mucho la ventaja que tenía el español Carlos Sainz (Mini) como líder de la carrera.

Sainz acabó cuarto, a 6 minutos y 31 segundos de Peterhansel, por lo que el madrileño continúa primero en la clasificación general del rally, pero ahora con apenas 24 segundos de ventaja sobre Al Attiyah y 6 minutos y 38 segundos sobre el piloto galo.

Fernando Alonso (Toyota) logró acabar noveno, en una etapa complicada etapa para el campeón de Fórmula 1 porque fue el segundo coche en salir y apenas tenía referencias de la ruta a seguir. Así los coches que salieron detrás se aprovecharon de ello y rodaron más rápido que el asturiano, entre ellos Sainz.

El madrileño atacó desde un inicio, consciente de que era el duodécimo coche en salir y debía alcanzar lo antes posible los tres vehículos que salían por delante de él para evitar que sus dos máximos rivales por la victoria le comiesen terreno.

Sin embargo, el doble ganador del Dakar (2010 y 2018) sufrió aparentemente un pinchazo que le hizo perder unos cinco minutos en el tercer parcial de la etapa sobre Peterhansel, que fue el piloto más rápido en toda la etapa a excepción del primer sector.

Sainz ya no pudo recuperar esa diferencia en el resto del recorrido a pesar de que le quedaban aproximadamente 200 kilómetros por delante.

Así el rally llega a sus tres últimas etapas con todo por decidir entre los tres pilotos más rápidos sobre coches y con una etapa maratón por delante, que se disputará este miércoles donde los pilotos no dispondrán de mecánicos para reparar sus unidades.

Fue uno de los mejores días en esta edición del rally Dakar para el español Joan ‘Nani’ Roma (Borgward), que aunque acabó fuera de los diez primeros lo hizo a menos de 14 minutos del ganador de la etapa.

En motocicletas el vencedor del día de hoy fue el chileno Pablo Quintanilla quien logró recortarle casi tres segundos al líder de la general el estadounidense Ricky Brabec. En las cuatrimotos (quads) el chileno Pablo Quintanilla se impuso este martes y siguió estirando su ventaja en la clasificación general de la especialidad.

Mientras que en camiones el ruso Andrey Karginov logró vencer en la etapa de hoy y sigue manteniéndose como el líder de los gigantes del desierto.

Keeping up with @quintanilla102 as he ups the ante is not easy!

Luckily we have an amazing TV crew 🎥

Check this out 👇#Dakar2020 pic.twitter.com/PC7rV4yslF

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2020