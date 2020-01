Califique nuestro contenido

14 Jan 1961

GI Blues’ de Elvis Presley comenzó una carrera de siete semanas en el número 1 en la lista del Reino Unido. También en este día, Elvis fue ascendido a sargento interino en el ejército de los EE. UU., Y recibió un aumento salarial para ganar $ 22.94 por mes.

14 Jan 1963

Charlie Watts hizo su debut en vivo con The Rolling Stones en The Flamingo Jazz Club, Soho, Londres. Antes de unirse a los Stones, Watts tocó regularmente con Blues Incorporated.

14 Jan 1964

Los Beatles (menos Ringo Starr, que estaba cubierto de niebla en Liverpool) partieron de Liverpool a París, Francia para una carrera de 18 días en el Teatro Olympia. Al llegar a París, John, Paul y George fueron recibidos por 60 fanáticos. Ringo, acompañado por el roadie Neil Aspinall, llegó al día siguiente.

14 Jan 1966

David Jones cambió su nombre a David Bowie para evitar confusiones con Davy Jones de The Monkees, justo a tiempo para el lanzamiento de su sencillo, ‘Can’t Help Thinking About Me’. Más tarde diría que eligió “Bowie” porque le gustaba ese “gran cuchillo americano para matar osos”.

14 Jan 1967

Más de 25,000 personas asisten a The Human Be-In-A Gathering Of The Tribes en el Golden Gate Park de San Francisco. El evento fue precursor de importantes conciertos de rock al aire libre y contó con The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service y Big Brother And The Holding Company.

14 Jan 1970

Diana Ross hizo su última aparición con The Supremes en The Frontier Hotel, Las Vegas. Durante el programa, Diana presentó a su reemplazo, Jean Terrell, quien llevaría al grupo a otros siete éxitos del Top 40, incluidas las entradas del Top 10 ‘Up The Ladder To The Roof’ y ‘Stoned Love’ más adelante en el año.

14 Jan 1978

Los Sex Pistols tocaron en su último show en el Winterland Ballroom en San Francisco, donde Johnny Rotten gritó a la multitud desde el principio: “Alguna vez sentiste que te habían engañado”. Fue la última vez que la banda tocó con el bajista Sid Vicious.

14 Jan 1984

Paul McCartney estaba en el n. ° 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Pipes Of Peace’. Con este lanzamiento, McCartney hizo historia al convertirse en el primer artista en tener un número 1 en un grupo, (The Beatles), en un dúo, (con Stevie Wonder) en un trío, (con Wings) y como artista en solitario.

14 Jan 1992

El baterista estadounidense de rock, Jerry Nolan, de The New York Dolls, murió de un derrame cerebral mortal a los 45 años. La influyente banda estadounidense se formó en 1972 e hizo solo dos álbumes, 1973 New York Dolls y 1974 Too Much Too Soon. Nolan se unió a los New York Dolls en el otoño de 1972 para reemplazar a Billy Murcia, quien había muerto de asfixia como resultado de un intento fallido de revivirlo de una sobredosis de drogas mientras estaba de gira en Inglaterra, al principio de la carrera de la banda. Nolan dejó a los Dolls junto con Johnny Thunders en la primavera de 1975. Los dos llamaron al bajista Richard Hell, anteriormente de Neon Boys and Television, para formar The Heartbreakers.

14 Jan 1996

Oasis fue al número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido con ‘(What’s The Story) Morning Glory’, el segundo número 1 del grupo en el Reino Unido que pasó un total de 145 semanas en la lista.

14 Jan 2001

Jennifer Lopez obtuvo su primer sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘Love Don’t Cost A Thing’. La pista fue tomada de su álbum J.Lo.

14 Jan 2003

Linda Gail Lewis, la hermana de Jerry Lee Lewis, retiró un reclamo de discriminación sexual contra Van Morrison. Lewis había afirmado que Morrison la había “humillado públicamente” en el escenario y había tratado de arruinar su vida pidiéndole sexo. Ella retiró su reclamo después de las discusiones con su abogado. Morrison negó todas las acusaciones.

14 Jan 2005

Una estatua de $ 100,000 (£ 58.823) en honor al fallecido guitarrista punk Johnny Ramone fue presentada por su viuda Linda en el Hollywood Forever Cemetery. Johnny murió de cáncer de próstata en septiembre de 2004 a la edad de 55 años. Cientos asistieron a la ceremonia, incluido Tommy Ramone, el único miembro sobreviviente de la banda. Dee Dee Ramone murió de una sobredosis de drogas en 2002 y Joey murió en 2001 de cáncer linfático.

14 Jan 2007

Amy Winehouse comenzó una carrera de dos semanas en el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido con ‘Back To Black’. El álbum ha vendido más de 3.58 millones de copias solo en el Reino Unido, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido en el Reino Unido del siglo XXI. A nivel mundial, el álbum ha vendido más de 20 millones de copias.

14 Jan 2010

La BBC admitió que la cobertura del lanzamiento del álbum de U2 No Line On The Horizon en 2009 fue demasiado lejos, dando “importancia indebida” a la banda. RadioCentre, el organismo comercial para las compañías de radio comerciales, había presentado una queja formal sobre la cobertura diciendo que la BBC le había dado a U2 “el tipo de publicidad que el dinero no puede comprar”.

14 Jan 2010

El guitarrista Jimmy Page fue honrado con el primer Premio Pathways To Peace de las Naciones Unidas. Pathways To Peace es una organización internacional de educación, consultoría y construcción de la paz que tiene estatus consultivo con las Naciones Unidas.

14 Jan 2012

El baterista inglés, productor, periodista, educador musical y locutor Robbie France murió a los 52 años. Nacido en Sheffield, Inglaterra, Francia se mudó a Australia donde formó el grupo de fusión de jazz, Carnival. También trabajó con Stevie Wright de Easybeats, Marty Rhone, Tim Gaze y otros artistas australianos importantes, así como con Skunk Anansie y Diamond Head en el Reino Unido. Acumuló más de 1,000 créditos de televisión, radio y publicidad, incluidos ocho documentales y cuatro partituras cinematográficas, incluida Band on the Run, una de las películas de surf más exitosas jamás realizadas.

14 Jan 2014

Justin Bieber fue interrogado por la policía sobre la salida de la casa de su vecino en Calabasas, California. Bieber habló con la policía en relación con el incidente, que lo vio acusado de tirar huevos a la casa de su vecino mientras su vecino y la hija de su vecino estaban en el balcón filmándolo. Billboard informa que una docena de vehículos llegaron a la propiedad de Bieber con una orden de allanamiento, buscando evidencia de que Bieber estuvo involucrado en el incidente. Det. Dave Thompson comentó: “Recolectamos pruebas relacionadas con ese crimen. El Sr. Bieber estuvo presente y cooperó. No fue arrestado”.

Nacidos en este dia

14 Jan 1936

Clarence Carter, cantante estadounidense ciego, guitarrista, (1970 US No.4 y UK No.2 single ‘Patches’).

14 Jan 1948

Jim Harris, baterista de la banda británica de soul The Foundations, que obtuvo el single número 1 del Reino Unido de 1967 ‘Baby Now That I’ll Found You’ y el sencillo de los Estados Unidos No.3 de 1969 ‘Build Me Up A Buttercup’. El grupo fue el primer grupo multirracial que tuvo un éxito No.1 en el Reino Unido en la década de 1960.