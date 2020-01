Michael Kozak, subsecretario de Estado de EEUU encargado para el Hemisferio Occidental, aplaudió las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, a los diputados corruptos que asaltaron la Asamblea Nacional.

Kozak reiteró el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó como Presidente (E) de Venezuela y al país hasta su libertad.

“Hoy, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra las 7 personas que llevaron a cabo los intentos de Maduro de frustrar la democracia en la semana pasada contra las elecciones de la Asamblea Nacional. Seguiremos apoyándonos en Juan Guaidó y el pueblo de Venezuela hasta que recuperen el libertad ¡se lo merecen!”, sentenció a través de redes sociales.

