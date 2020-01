Este lunes el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence reaccionó, a través de un mensaje en su cuenta en la red social twitter, por la decisión del Departamento del Tesoro de sancionar un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional, parte de la directiva autonombrada el pasado 5 de enero.

Pence escribió:

Today the US imposed new sanctions against the 7 individuals who carried out Maduro’s attempts to thwart democracy at last week’s National Assembly elections. We will continue to stand with @jguaido and the people of Venezuela until they regain the #libertad they deserve!

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 13, 2020