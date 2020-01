Al menos 6 personas murieron y otras 16 resultaron heridas al hundirse un autobús en un socavón que se abrió de manera repentina en una parada del transporte público en la ciudad de Xining, en el norte de China, informó hoy la agencia estatal de noticias Xinhua.

La fuente indicó que hay 4 desaparecidos, mientras que los 16 heridos fueron hospitalizados y todos presentan un pronóstico estable.

El suceso se produjo en torno a las 17.30 hora local (10.30 GMT) de este lunes. Las imágenes divulgadas hoy por la televisión local muestran cómo el asfalto aledaño a una parada de autobús de Xining se hundió y tanto el vehículo como varios ciudadanos que esperaban cayeron al agujero.

Según Xinhua, el numeroso despliegue de emergencia en el área afectada -de unos 80 metros cuadrados- ya consiguió sacar del boquete al autobús.

No se trata de la primera vez que las infraestructuras ceden con consecuencias fatales en China, país que en los últimos lustros ha experimentado un frenesí constructor no siempre acorde a las regulaciones.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.

Explosions and fire are visible from the sinkhole.

This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX

