15 Jan 1961

The Supremes firmaron un contrato de grabación mundial con Motown Records. Originalmente fundado como Primettes, se convirtieron en el más comercialmente y exitoso de los actos de Motown y son, hasta la fecha, el grupo vocal más exitoso de Estados Unidos con 12 singles No.1 en el Billboard Hot 100.

15 Jan 1965

The Who lanzó su primer sencillo ‘I Can’t Explain’. Con Jimmy Page en guitarra y The Ivy League en coros, llegó al número 8 en la lista del Reino Unido.

15 Jan 1967

Los Rolling Stones se vieron obligados a cambiar la letra de ‘Let’s Spend The Night Together’ por Let’s Spend Some Time Together al aparecer en la televisión estadounidense The Ed Sullivan Show, después de que los productores se opusieran al contenido de la letra. Jagger puso los ojos en blanco ante la cámara de televisión mientras cantaba las letras cambiadas, lo que provocó que el presentador Ed Sullivan anunciara que a The Rolling Stones se le prohibiría volver a presentarse en su programa.

15 Jan 1969

George Harrison tuvo una reunión de cinco horas con John, Paul y Ringo, donde dejó en claro que estaba completamente preparado para dejar The Beatles para siempre. Harrison no estaba contento con los planes para presentaciones en vivo y el proyecto actual de la película Let It Be.

15 Jan 1972

American Pie’ de Don McLean comenzó una carrera de cuatro semanas en el número 1 en la lista de sencillos de EE. UU. La canción es un recuento de “The Day the Music Died” (un término tomado de la canción) el accidente aéreo de 1959 que mató a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper (Jiles Perry Richardson, Jr.), y las secuelas. La canción figuraba como la canción No.5 en el proyecto RIAA Songs of the Century.

15 Jan 1972

‘Black Dog’ de Led Zeppelin hizo su debut en la lista de singles de EE. UU. El tercer sencillo del grupo alcanzó el número 15 y pasó 8 semanas en la lista. El título de la canción es una referencia a un labrador retriever negro y sin nombre que deambulaba por los estudios Headley Grange durante la grabación.

15 Jan 1976

Wish You Were Were de Pink Floyd estaba en la lista de álbumes del Reino Unido. El empaque del álbum, diseñado por Storm Thorgerson, presentaba una manga negra opaca en el interior que ocultaba las ilustraciones del álbum. Thorgerson había notado que, en los EE. UU., Roxy Music’s Country Life se vendió en una funda de celofán verde opaco, censurando la imagen de la portada, y adoptó la idea, ocultando la obra de arte de Wish You Were Here en una envoltura retráctil de color oscuro ( haciendo la carátula del álbum ‘ausente’).

15 Jan 1977

Los Eagles estaban en el número 1 en la lista de álbumes de los EE. UU. Con Hotel California, el tercer álbum del grupo en los EE. UU. En el documental de 2013 History of the Eagles, Don Henley dijo que la canción trataba sobre “un viaje de la inocencia a la experiencia … eso es todo”

15 Jan 1983

Men At Work comenzó una carrera de cuatro semanas en el n. ° 1 en la lista de singles de EE. UU. Con ‘Down Under’, el segundo n. ° 1 del grupo de actores australiano, también un n. ° 1 en el Reino Unido.

15 Jan 1983

Phil Collins tuvo su primer sencillo número 1 en el Reino Unido con su versión de ‘You Can’t Hurry Love’, un éxito para The Supremes en 1966. La versión de Collins fue la primera canción en el primer CD de música Now That What I Call.

15 Jan 1992

El bajista inglés Dee Murray murió después de sufrir un derrame cerebral a los 45 años. Es mejor conocido como miembro de la banda de Elton John. Apareció por primera vez con Elton en el álbum de 1970 Tumbleweed Connection y en los álbumes clave Goodbye Yellow Brick Road y Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Murray y el baterista Nigel Olsson también fueron miembros del Grupo Spencer Davis en 1969 y durante los años ochenta Murray continuó trabajando como músico de sesión.

15 Jan 1994

El cantautor estadounidense Harry Nilsson murió mientras dormía de insuficiencia cardíaca después de pasar el día anterior en el estudio de grabación. Grabó ‘Everybody’s Talkin’ de la película Midnight Cowboy y escribió éxitos para Three Dog Night y The Monkees. Tuvo el single número 1 del Reino Unido y Estados Unidos con su versión de la canción de Badfinger Evans & Ham ‘Sin ti’. Cuando John Lennon y Paul McCartney celebraron una conferencia de prensa en 1968 para anunciar la formación de Apple Corps, se le pidió a John que nombrara a su artista estadounidense favorito. Él respondió: “Nilsson”. Luego se le pidió a Paul que nombrara a su grupo estadounidense favorito. Él respondió: “Nilsson”.

15 Jan 2002

La leyenda del pop británico de la década de 1980, Adam Ant, ingresó en una sala mental 24 horas después de ser acusado por la policía de apuntar con una pistola al personal en un pub de Londres.

15 Jan 2015

El productor, cantante y músico estadounidense Kim Fowley murió de cáncer de vejiga en Hollywood, California, a la edad de 75 años. Es mejor conocido por su papel detrás de una serie de singles de novedad y culto pop rock en la década de 1960, y por administrar The Runaways en la década de 1970. Con Gary S. Paxton grabó la novedosa canción “Alley Oop”, que alcanzó el número 1 en las listas en 1960 y fue acreditada al grupo inexistente Hollywood Argyles. Arregló ‘Nut Rocker’ para B. Bumble and the Stingers, que se convirtió en un éxito número 1 en el Reino Unido en 1962.

15 Jan 2016

Diecinueve de los álbumes de David Bowie entraron en las listas de álbumes del Reino Unido a raíz de su muerte. Su nuevo álbum, Blackstar, alcanzó el número 1, y en el top 40, Nothing Has Changed – The Very Best Of estaba en el número 5, The Best Of 1969/1974 estaba en el número 11, Hunky Dory, número 14, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, No.17, Best of Bowie, No.18, Aladdin Sane, No.23, The Next Day, No.25, Low No.31 and Diamond Dogs, No. 37. Trece pistas de Bowie También entró en el top 100, liderado por ‘Heroes’ en el n. ° 12. Además, sus canciones se transmitieron más de 19 millones de veces en servicios como Apple Music y Spotify.

15 Jan 2018

La músico y cantante y compositora irlandesa Dolores O’Riordan de The Cranberries murió inesperadamente mientras estaba en Londres, Inglaterra, para una sesión de grabación. Los Cranberries tuvieron los éxitos de 1994 “Linger”, “Dreams” y “Zombie” y el álbum de la banda de 1993 Everybody Else Is Doing It So Why Can’t.