Califique nuestro contenido

Que tal amigos lectores? Como siempre acá les dejo una lista con los principales hechos ocurridos en el mundo de la música un día como hoy…. Disfruten! Recuerden escucharnos los Domingos a las 11am por www.reina967fm.com y gseiradio.com.

16 Jan 1957

El Cavern Club abrió sus puertas en Liverpool, Inglaterra. Se convirtió en el hogar de muchas bandas de Liverpool, incluidos The Beatles, que aparecieron en el club 292 veces. A lo largo de los años, una gran variedad de actos populares aparecieron en el club, incluidos The Rolling Stones, The Yardbirds, The Hollies, The Kinks, Elton John, Black Sabbath, Queen, The Who y John Lee Hooker.

16 Jan 1964

Los Beatles tocaron dos espectáculos en el Teatro Olympia, París, Francia, el primero de un compromiso de 18 noches. A este primer espectáculo asistieron principalmente los miembros de la ” sociedad superior ” de París (todos vestidos con atuendo formal de noche). La prensa francesa tenía poco que decir sobre The Beatles en los periódicos del día siguiente, pero a los Beatles no les importó, porque acababan de recibir noticias de que su sencillo ‘I Want to Hold Your Hand’ había alcanzado el número 1 en el Estados Unidos, vendiendo 10.000 copias por hora solo en la ciudad de Nueva York.

Loading...

16 Jan 1973

Bruce Springsteen apareció en la Universidad de Villanova, Filadelfia, ante una audiencia de 25 personas. Debido a una huelga en ese momento por el periódico escolar The Villanovan, este concierto no fue anunciado, por lo que esta es probablemente la multitud más pequeña frente a la que Bruce y The E Street Band han tocado.

16 Jan 1977

David Soul, del programa policial de televisión Starsky & Hutch fue al número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Don’t Give Up On Us’. La pista también fue número 1 en los Estados Unidos.

16 Jan 1980

Paul McCartney fue encarcelado durante nueve días en Tokio por posesión de marihuana después de ser encontrado con 219 g a su llegada al aeropuerto de Narita en Japón. McCartney dijo en 2004. “Estas cosas eran demasiado buenas para tirar el inodoro, así que pensé en llevármelas”.

16 Jan 1982

Bucks Fizz estaba en el n. ° 1 en la lista de singles del Reino Unido con su segundo n. ° 1 ‘Land Of Make Believe’. La letra de la canción fue escrita por el ex miembro de King Crimson Peter Sinfield.

16 Jan 1985

El medio hermano esquizofrénico de David Bowie, Terry Burnes, se suicidó a los 47 años después de haberse acostado en las líneas de ferrocarril en la estación de Coulsdon South, Londres. Fue asesinado instantáneamente por un tren que pasaba. Bowie se refiere a su medio hermano en la línea “una grieta en el cielo y una mano apuntando hacia mí” en su canción “Oh, You Pretty Things”.

16 Jan 1988

24 años después de que The Beatles encabezaran la lista por primera vez, George Harrison fue al número 1 en la lista de singles de los EE. UU. Con ‘Got My Mind Set On You’, un tema viejito favorito de George que fue originalmente grabado por James Ray en 1962. En el Reino Unido, La versión de Harrison pasó cuatro semanas en el número 2.

16 Jan 1988

La ex cantante de Go-Go Belinda Carlisle obtuvo su primer sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘Heaven Is A Place On Earth’. El video promocional fue dirigido por la actriz ganadora del Premio de la Academia Diane Keaton y presenta una aparición del esposo de Carlisle, Morgan Mason.

16 Jan 1988

George Michael fue al número 1 en las listas de álbumes de EE. UU. Con su álbum debut en solitario ‘Faith’, que vendió más de 8 millones de copias.

16 Jan 1988

Tina Turner se dio un lugar en los libros de registro cuando actuó frente a 182,000 personas en Río de Janeiro. La audiencia más grande para un solo artista.

16 Jan 1992

Eric Clapton grabó su sesión “Unplugged” para MTV que incluía su exitoso sencillo ‘Tears in Heaven’ y una versión acústica reelaborada de ‘Layla’, ganó seis premios Grammy por el álbum, incluido el Record of the Year.

16 Jan 1996

Las autoridades jamaicanas abrieron fuego contra el hidroavión de Jimmy Buffett, confundiéndolo con el avión de un narcotraficante. El cantante de U2 Bono también estaba en el avión; ninguno de los dos resultó herido en el incidente. El incidente inspiró a Buffett a escribir una canción llamada ‘Jamaica Mistaica’.

16 Jan 2000

El cantante estadounidense Will Jones murió a los 71 años a causa de los efectos de la diabetes. Él es mejor conocido como el vocalista bajo de The Coasters y The Cadets. El mayor éxito de los Cadetes fue “Stranded In The Jungle” y su voz de bajo se puede escuchar en los éxitos de The Coasters “Yakety Yak” y “Charlie Brown”. ¡También cantó en la versión de portada de The Trammps de “Zing!” Fueron las cuerdas de mi corazón “.

16 Jan 2005

The Killers comenzaron una carrera de dos semanas en el número 1 en las listas del Reino Unido con su álbum debut ‘Hot Fuss’. La banda de Las Vegas también entró en la lista de singles del Reino Unido en el n. ° 3 con ‘Somebody Told Me’. Green Day estaba en el número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con ‘American Idiot’.

16 Jan 2005

El sencillo “One Night” de Elvis Presley hizo historia al convertirse en el número número 1, 1000 del Reino Unido Elvis, quien lideró la lista de éxitos de la semana pasada con “Jailhouse Rock”, ahora había logrado más éxitos número uno en el Reino Unido que cualquier otro artista con 20 No.1, superando a los 17 primeros de las listas de The Beatles.

16 Jan 2007

James “Pookie” Hudson, el cantante principal del grupo doo-wop de los años cincuenta, The Spaniels, murió. Su éxito de 1954 ‘Goodnite, Sweetheart, Goodnite’ apareció en películas como Three Men and a Baby y American Graffiti. Los Spaniels se convirtieron en uno de los primeros artistas en firmar con Vee-Jay Records, el primer gran sello discográfico independiente de propiedad afroamericana.