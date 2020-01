Se trata de un fisioterapeuta de 44 años que dijo haber asesinado a su esposa Megan, de 42 años, y sus hijos Alek, Tyler y Zoe (de 13, 11 y 4 años) y hasta al perro, Breezy.

Un hombre confesó haber matado a su esposa, a sus tres hijos y al perro de la familia en Celebration, pequeña comunidad construida por Disney World que, de hecho, se encuentra al lado de los parques temáticos de Orlando, Florida (Estados Unidos).

Así lo informó la policía, la cual dio detalles: Se trata de Anthony Todt, fisioterapeuta de 44 años, quien asesinó a su esposa Megan, de 42 años, a sus hijos Alek, Tyler y Zoe (de 13, 11 y 4 años, respectivamente), incluso a su perro, Breezy.

En conferencia de prensa, el comisario del condado de Osceola, Russ Gibson, se expresó atónito: “No consigo entender qué puede llevar a alguien a cometer actos tan malvados y horrendos”.

El perpetrador, quien está cooperando con la investigación, enfrenta cuatro cargos de homicidio en primer grado y uno por crueldad hacia los animales.

Esposado, se le condujo hasta un vehículo que lo llevó a una prisión del condado.

Anthony Todt is walked from the Osceola County Sheriff’s Office to a patrol car that will take him to jail. He faces homicide charges for the deaths of his wife, Megan, and their three children whose ages ranged from 4 to 13. pic.twitter.com/I48aAyKyqB

— WESH 2 News (@WESH) January 15, 2020