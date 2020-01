Tal vez haya sido una de las reapariciones más esperadas del Príncipe Harry en los últimos tiempos. El nieto de la Reina Isabel II anunció la pasada semana, junto a su mujer, Meghan Markle, sus intenciones de dar un paso atrás y dejar de ser miembro de primera línea de la Familia Real británica. Una noticia que sentó como un jarro de agua fría a la monarca, pero que terminó por aceptar. Lo hizo este mismo lunes, tras celebrar un gabinete de crisis en el que, junto a al Príncipe Carlos, el Príncipe Guillermo y el propio Harry, se determinó que habrá un tiempo de transición hasta que se determine su nuevo rol dentro de la institución.

Así, mientras la exactriz ya se encuentra en Canadá con Archie, su bebé de ocho meses, Harry ha permanecido en Londres por motivos profesionales. Y es que si bien a partir de su marcha ya no estarán obligados a acudir a este tipo de eventos, esta cita ineludible llevaba tiempo marcada en su calendario. Este jueves ha tenido lugar en el Palacio de Buckingham el sorteo de la Copa Mundial de la Liga de Rugby, entidad de la que es embajador desde 2016, cuando relevó a su abuela en el cargo.

El hijo de la desaparecida Diana de Gales ha aparecido con el rostro bastante serio, y mirando al móvil cuando llegaba en el coche, pero cuando ha conocido a los niños de una escuela primaria local que jugaban al rugby en las inmediaciones de Palacio les ha dedicado, como ya es habitual, la mayor de sus sonrisas. Los medios allí presentes le han preguntado acerca del «Megxit», pero él ha preferido no hacer alusión al tema, y darse la vuelta en ese momento, tal y como confirma la corresponsal real del diario «The Sun». El hijo del Príncipe de Gales se ha dado la vuelta y ha comenzado a reírse, una actitud que no ha sido malinterpretada por los medios, que la asocian a su sentido del humor.

Watch👇🏻Harry jokes that he’s not really dressed for rugby in a suit and tie. Very happy to meet the school kids who are playing 🏉in the back garden at Buckingham Palace pic.twitter.com/b00slsjtlm

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) January 16, 2020