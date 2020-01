Califique nuestro contenido

El pasado 12 de diciembre, se dio una conversación telefónica entre los diputados José Noriega y Alfonso Marquina. Este viernes, el último presentó audios que prueban cómo Noriega, enviado por el chavismo, intentó sobornarlo para lograr tener el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional antes de la elección de Juan Guaidó como presidente de la misma el pasado 5 de enero. El objetivo del régimen era que el jefe del Parlamento no sea reelegido, algo que finalmente ocurrió.

La denuncia de los sobornos ya la habían realizado varios diputados opositores pero hoy se dio a conocer esta contundente prueba. En un momento de la conversación, Noriega habla de plata que el régimen estaba dispuesto a abonar para comprar el apoyo de algunos diputados. También narra que el propio Nicolás Maduro estuvo al frente de las negociaciones.

“Anoche estuvimos reunidos con Nicolás (Maduro). Ellos tienen 47 votos. De los 55 que inicialmente sacaron han perdido varios. Tienen 40 y no… 49 perdón. 49 votos que van a poner a disposición de esta cuestión y más todos los que tenemos hasta ahora en la lista… 30. Serían 79 más los tres que están por ahí, Aparicio y verga. Son 82”, dice en un momento Noriega, quien se mostraba inquieto por sacar bien las cuentas.

En otro pasaje, habla directamente de dinero: “Entonces la cuestión económica inicial es… bueno la cuestión que acordamos finalmente fue 700 (700 mil dólares). Hay una propuesta difusa inicialmente que habían hablado de uno (1 millón de dólares). Finalmente vinieron con una propuesta de 500. Le dije que eso no, no lo íbamos a aceptar. Entonces llegamos a un punto ahí cuasi intermedio de 700 (700 mil dólares) y aún así es plata y con una entrega inicial de 150 (150 mil dólares). Y entregarían donde la persona quiera”.

Marquina escucha atentamente todos los planteos y en un momento trata de confirmar que cuando Noriega hablaba de Nicolás se refería a Maduro. “Lo cierto es que los números por lo menos en el papel van, van, van con suficiente…”, recalca Noriega.

Asamblea Nacional (Federico Parra / AFP)

Aquí lo más importante del diálogo entre los diputados

José Noriega: “Este… no, los números hasta ahora bien. Eh… esta gente como tú ya sabes, ellos no iban a apoyar una propuesta de gente de la oposición a la directiva pero no van a postular a nadie. Simplemente van a decir que ese es un peo de la derecha y verga, pero van a votar por la que nosotros presentemos”.

“Entonces me han manifestado la posibilidad de que tu encabezaras pero verga yo les presenté el nombre y para serte sincero esos carajos me dijo… bienvenido Alfonso pero que se venga así a la directiva… ellos… ven con desconfianza porque ellos temen que haya una situación similar a lo que ocurrió con Guaidó. Los otros, incluso hasta a mí no me tienen tanta confianza pero estos carajos, Parra y vaina si y a Brito ya le tiene confianza porque los tipos ya públicamente han confrontado con el G4 y vaina y han dado una muestra de que si le pueden tener confianza”.

Alfonso Marquina: “Pero, ¿quiénes son esos carajos ya va… pa’ empezar?

Noriega: “Eeee”

Marquina: “¿Quién está manejando eso, Tareck?”

Noriega: “Anoche estuvimos reunidos con Nicolás”.

Marquina: “¿El propio Nicolás?”

Noriega: “Anoche estuvimos reunidos con Nicolás. Ellos tienen 47 votos. De los 55 que inicialmente sacaron han perdido varios. Tienen 40 y no, 49 perdón. 49 votos que van a poner a disposición de esta cuestión y más todos lo que tenemos hasta ahora en la lista 30. Serían 79 más los tres que están por ahí, Aparicio y verga. Son 82. Más los tres que tiene Timoteo, más uno que tienen ellos controlados que no nos han dicho. Debe ser Julio César no sé. Dicen que lo tienen controlado. Uno que otro por ahí que lo tienen controlado de forma individual”.

“Pero bueno, lo cierto es que los números por lo menos en el papel van, van, van con suficiente al menos que ocurra lo que tú dices que alguno que otro pero hasta ahora nosotros lo hemos venido confirmando por la vía de… o sea el que extiende la mano para agarrar la cuestión inicial ya está adquiriendo un compromiso porque alguno como estos que te dije los tres ellos sin ni siquiera quisieron la cuota inicial y coño si… dieron muestra clara de que se quebraron”.

“Leopoldo está operando fuertemente… tratando de quebrar gente pero yo creo que más allá de estos tres ellos no van a lograr influir sobre más ningún otro”.

Marquina: “Leopoldo no tiene ascendencia sobre diputados de otros partidos”.

Noriega: “Entonces la cuestión económica inicial es… bueno la cuestión que acordamos finalmente fue 700 (700 mil dólares). Este… hay una propuesta difusa inicialmente que habían hablado de uno (1 millón de dólares). Yo les propuse a ellos uno de 200. Finalmente vinieron con una propuesta de 500. Le dije que eso no, no lo íbamos a aceptar. Entonces llegamos a un punto ahí cuasi intermedio de 700 (700 mil dólares) y aún así es plata y con una entrega inicial de 150 (150 mil dólares). Y entregarían donde la persona quiera”.

