John Botón, exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, reaccionó este domingo a las declaraciones que Nicolás Maduro le diera al diario The Washington Post, donde aseguró estar dispuesto a negociar con Estados unidos (EE.UU.).

El diplomático estadounidense afirmó que “las únicas negociaciones que deberíamos tener con Maduro son lo que quiere para almorzar en el avión, que lo llevará al exilio permanente en Cuba o Rusia. Viva Venezuela libre”.

La conversación con el Post tuvo lugar el viernes en la noche en el Palacio de Miraflores, donde, entre otros temas, Maduro negó haber ofrecido algún tipo de acuerdo a la oposición en el proceso en que Noruega fungió como garante en 2019.

El oficialista recalcó que celebrará elecciones en el otoño de 2020, pero insistió en descalificar a sus oponentes, entre los que se dirigió directamente al diputado Juan Guaidó.

