20 Jan 1965

El disc-jockey estadounidense Alan Freed murió de uremia y cirrosis provocada por el alcoholismo a la edad de 42 años. Freed se llamó a sí mismo el “padre del rock and roll”, apareció en películas como Rock Around the Clock y Don’t Knock the Rock . Su carrera fue destruida por el escándalo de payola que afectó a la industria de la radiodifusión a principios de la década de 1960.

20 Jan 1968

One Hit Wonders John Fred y la Playboy Band comenzaron una carrera de dos semanas en el número 1 en la lista de singles de los Estados Unidos con ‘Judy In Disguise, (With Glasses)’, se convirtió en el número 3 en el Reino Unido. La canción fue inspirada por The Beatles ‘Lucy In The Sky’.

20 Jan 1969

Led Zeppelin apareció en el Wheaton Youth Center, Wheaton, durante su primera gira por América del Norte. Algunos informes sugieren que solo 55 fanáticos asistieron a este espectáculo, (de ser así, esto lo convertiría en el público más pequeño al que hayan tocado). Este espectáculo fue un lunes y la noche de la inauguración de Richard Nixon. Zeppelin se les pagó $ 250 para aparecer.

20 Jan 1982

Durante un concierto de Ozzy Osbourne en Des Moines, Iowa, un miembro de la audiencia arrojó un murcielago al escenario. Aturdido por la luz, el murciélago yacía inmóvil, y al pensar que era una goma falsa, el cantante lo recogió e intentó morderse la cabeza. Mientras hacía esto, el murciélago comenzó a batir sus alas y Ozzy pronto se dio cuenta de que no era falso, sino de hecho un ser vivo. Después del espectáculo, Ozzy fue trasladado de inmediato al hospital más cercano para recibir vacunas contra la rabia.

20 Jan 1983

Def Leppard lanzó su tercer álbum de estudio ‘Pyromania’ que contó con el nuevo guitarrista Phil Collen y fue producido por Robert John “Mutt” Lange. El álbum ha vendido más de 10 millones de copias en los Estados Unidos.

20 Jan 1997

La famosa heladeria Ben y Jerry’s presentaron ‘Phish food’, un nuevo sabor de helado que lleva el nombre del grupo de rock Phish. Los ingredientes fueron helado de chocolate, malvaviscos, caramelo y dulce de azúcar en forma de pescado.

20 Jan 1999

El baterista de Bill Albaugh del grupo psicodélico de los años sesenta The Lemon Pipers murió a los 53 años. The Lemon Pipers obtuvo el sencillo número 1 de los Estados Unidos en 1967, ‘Green Panourine’. La canción ha sido acreditada como el primer topper de la lista de éxitos de bubblegum pop y también fue el primer éxito número 1 de EE. UU. Para el sello Buddah.

20 Jan 2000

Murió el bajista inglés Ray Jones de The Dakotas. Tenían el single ‘Little Children’ del Reino Unido número 1 y número 7 del Reino Unido de 1964 como Billy J Kramer y The Dakotas. Además de respaldar a Kramer, el grupo en sí es mejor conocido por su sencillo instrumental ‘The Cruel Sea’, que alcanzó el número 18 en las listas del Reino Unido en julio de 1963. La canción fue retitulada ‘The Cruel Surf’ en los EE. UU. y posteriormente fue cubierto por The Ventures.

20 Jan 2002

George Harrison tuvo el single póstumo número 1 del Reino Unido con el relanzamiento del ex número 1 de 1971 ‘My Sweet Lord’. El single de Harrison reemplazó a ‘More Than A Woman’ de Aaliyah, la única vez en la historia de las listas que un artista fallecido había tomado el relevo de otro en el número 1. ‘Mi dulce Señor’.

20 Jan 2012

Etta James, recordada con mayor frecuencia por su canción principal, ‘At Last’, que alcanzó el número 2 en la lista de Billboard R&B, murió a causa de complicaciones de leucemia a la edad de 73 años. También colocó otras nueve canciones en el Top 40 estadounidense, ganó tres premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1993.