El Subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, instó a las fuerzas de seguridad venezolanas a apoyar al presidente interino Juan Guaidó y a los diputados de la AN que llevan a cabo sus funciones constitucionales.

«El presidente interino Juan Guaidó y los diputados de la @AsambleaVea continuarán desempeñando sus funciones de acuerdo con Constitución de Venezuela, incluida la convocatoria de sesiones semanales. Las fuerzas de seguridad deben apoyar al pueblo y permitir la entrada de todos los diputados», fue el mensaje de Kozak en su cuenta oficial en Twitter.

Interim President & re-elected @AsambleaVE president @JGuaido & deputies will continue to carry out their duties according to #Venezuela’s Constitution, including convening weekly sessions. Security forces should stand with the people and allow entry of all deputies. pic.twitter.com/UFmVvFlsjR

