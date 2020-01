Califique nuestro contenido

Que tal amigos lectores? Como siempre acá les dejo una lista con los principales hechos ocurridos en el mundo de la música un día como hoy…. Disfruten!

22 Jan 1959

Solo con una guitarra acústica y una grabadora en su departamento de la ciudad de Nueva York, Buddy Holly hizo sus últimas grabaciones, incluyendo ‘Peggy Sue Got Married’, Las grabaciones serían sobregrabadas póstumamente y luego fueron lanzadas por Coral Records.

22 Jan 1963

Los Beatles aparecieron en tres programas de radio del Reino Unido. Primero, The Beatles grabaron una sesión para el espectáculo Pop Inn en el estudio de la BBC en París, luego fueron al Playhouse Theatre también en Londres, para grabar una aparición en la radio en Saturday Club, grabando cinco canciones. Luego, los Beatles volvieron al estudio de la BBC de París para grabar una aparición en The Talent Spot grabando ‘Please Please Me’, ‘Ask Me Why’ y ‘Some Other Guy’ ante una audiencia en vivo.

22 Jan 1966

Los Beach Boys fueron al estudio para grabar ‘Wouldn’t It Be Nice’, que sería la canción de apertura en su próximo álbum Pet Sounds.

22 Jan 1972

David Bowie ‘salió’ como bisexual durante una entrevista en el semanario de música británico Melody Maker.

22 Jan 1972

El álbum ‘American Pie’ de Don McLean comenzó una carrera de siete semanas en el número 1 en la lista de álbumes de los Estados Unidos.

22 Jan 1977

Paul McCartney fue al número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con ‘Wings Over America’, el sexto número 1 de Paul McCartney después de The Beatles.

22 Jan 1987

One Hit Wonder Steve ‘Silk’ Hurley estaba en el número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Jack Your Body’, el primer récord de ‘House’ en encabezar la lista del Reino Unido.

22 Jan 1994

D: Ream tuvo su primer sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘Las cosas solo pueden mejorar’, se quedó en el número 1 durante cuatro semanas. En 1997, el tema fue adoptado por el Partido Laborista del Reino Unido como tema para las Elecciones Generales del Reino Unido de 1997. El tecladista Brian Cox se convirtió en un reconocido físico y locutor de ciencia en la BBC.

22 Jan 1994

El actor y cantante estadounidense Telly Savalas murió de cáncer de próstata a los 72 años. Obtuvo el sencillo número 1 del Reino Unido de 1975 “If”. Interpretó al teniente Theo Kojak, un detective calvo de la ciudad de Nueva York en la serie de televisión Kojak, aficionado a las piruletas y cuya línea característica era “¿Quién te ama, bebé?”

22 Jan 2005

Uno de los mayores conciertos benéficos desde Live Aid recaudó £ 1.25 millones ($ 2 millones) para las víctimas del desastre del tsunami en Asia. En el concierto celebrado en el Millennium Stadium, Cardiff contó con Eric Clapton, Manic Street Preachers, Keane, Charlotte Church, Snow Patrol, Embrace, Feeder, Craig David y Liberty X, quienes aparecieron ante 60,000 fanáticos en el concierto con entradas agotadas.

22 Jan 2006

Arctic Monkeys obtuvo su segundo sencillo número 1 en el Reino Unido con ‘When The Sun Goes Down’, de su álbum debut, Whatever People Say I Am, That What I’m Not Not. La canción contiene la línea “, y él le dijo a Roxanne que se pusiera su luz roja”, una referencia a la canción de The Police, Roxanne.

22 Jan 2012

Adele rompió un récord estadounidense que se mantuvo durante años después de ser establecida por The Beatles y Pink Floyd. El segundo álbum de los cantantes 21 registró 16 semanas en el número 1 en la lista de los Estados Unidos, coincidiendo con el éxito de la banda sonora original de Titanic. ’21’, lanzado en enero pasado, ya había vencido a The Beatles ‘Sgt Pepper’s y Pink Floyd’s The Wall, que anteriormente había recibido el galardón con carreras de 15 semanas en el número 1.

22 Jan 2015

En el primer caso exitoso de celebridades de este tipo, Rihanna ganó una batalla legal contra la tienda Topshop del Reino Unido por una camiseta con su imagen. El Tribunal de Apelaciones de Londres confirmó la prohibición de que la tienda venda una camiseta sin mangas con una foto de la estrella sin obtener su permiso. La estrella había demandado a Arcadia, la empresa matriz de Topshop, por $ 5 millones

22 Jan 2017

El bajista inglés Pete Overend Watts y miembro fundador de la banda de rock de los años 70, Mott the Hoople, murió de cáncer de garganta a los 69 años. Watts ayudó a iniciar a los Buddies con el guitarrista Mick Ralphs, una banda que evolucionó a Mott the Hoople después de períodos en los que fue conocido como Doc Thomas Group, Shakedown Sound, luego Silence. Se convirtieron en Mott the Hoople después de que Ian Hunter se uniera en 1969. Watts continuó con Dale Griffin, Morgan Fisher y Ray Major en el sucesor de Mott, los Leones británicos. Más tarde se convirtió en un productor de discos, produciendo álbumes para artistas como Hanoi Rocks y Dumb Blondes.