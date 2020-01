Los efectos de un sistema frontal en el sur de Florida están provocando un frío amanecer en las principales ciudades, dejando temperaturas alrededor de los 40°F (unos 4°C).

Los vientos que se están registrando hacen que la sensación térmica, es decir la intensidad del frío que siente el cuerpo humano, estén alrededor de los 31°F-35°F en los principales poblados de Broward y Miami-Dade, lo más bajo desde 2010.

Recomiendan a los habitantes de Florida abrigarse bien, incluso procurando cubrir manos con guantes y la cabeza con gorros, especialmente los niños que acuden temprano a la escuela.

Air temperature in the low to mid 40s as you head out the door in South Florida on Wednesday morning. But the wind-chill will be much lower … 28° to 35°. You’ll have to shed layers in the afternoon, and be back wearing shorts on Thursday afternoon. pic.twitter.com/ateABiwVKC

— John Morales (@JohnMoralesNBC6) January 22, 2020