La operación Aurora solo se dio a conocer el 22 de diciembre después de asaltar con éxito la base de Luepa en el estado de Bolívar, pero los 2 líderes habían planeado esto durante años. Después de que la Operación Aurora realizó su primer ataque, una incursión exitosa en Luepa y una incursión fallida en la base de Escamoto en el estado Bolívar, fue una semana antes de que los responsables del ataque emitieran un comunicado. En un video cargado en línea, Josue Hidalgo Azuajeis y Franklin Caldera y Russo Cárdenas están agachados en un campo cerca de la frontera brasileña donde anuncian la operación Aurora y sus objetivos para liberar a Venezuela y vengarse de los crímenes cometidos contra los indígenas Pemones en el estado Bolívar.

Este fue el primer vistazo a los que estaban detrás de la operación.

New video from Operation Aurora in southern Venezuela#Venezuela pic.twitter.com/tocUIgibb9 — CNW (@ConflictsW) January 10, 2020



El siguiente video se subió el 10 de enero y fue más poderoso que el primero. Cinco soldados armados se sentaron mientras José Rodríguez Araya habla sobre por qué avanzan en la operación Aurora, el fracaso de las comunidades internacionales para enfrentar la crisis y la crisis de los refugiados venezolanos se mencionan como razones. Una observación interesante es que esta es la primera vez que vemos el uniforme de la Operación Aurora. Tienen su propia insignia militar, su insignia es la insignia de la Fuerza Armada Patriota de Venezuela (FAPV).

IMG_5220.jpeg

El uso de sus propias insignias y uniformes fue el primer indicio de que se trataba de una operación bien planificada y no como los levantamientos que hemos visto en los últimos años donde pequeños grupos de soldados en servicio activo realizan intentos de operaciones no planificadas.

New video of Operation Aurora. Date is unknown (likely from a few weeks ago) but they say they are near the Brazil-Venezuela border in Bolivar State. #Venezuela pic.twitter.com/KjNb19Txqy — CNW (@ConflictsW) January 11, 2020

No pasó mucho tiempo antes de que se lanzara el siguiente video, el 11 de enero un soldado desconocido subió un video detrás de escena que muestra a un grupo de 5 soldados armados de la operación Aurora en un campo (hasta ahora ninguno de estos soldados ha sido identificado. ) Hasta ahora, estos son los únicos videos subidos por Operation Aurora. Se subieron un par de fotos de José Rodríguez Araya durante la redada en Luepa que muestra a los soldados detenidos por la Operación Aurora y 1 foto muestra a Araya disfrazado para ingresar a la base, tiene una insignia DGCIM (inteligencia militar). Probablemente así fue como logró entrar a la base sin levantar sospechas.

1 miembro de la operación Aurora fue capturado por el ejército venezolano durante la redada después de ser emboscado por soldados, aunque las circunstancias exactas detrás de su captura aún se desconocen. El miembro capturado fue Darwin Balaguera, un ex soldado del ejército venezolano que desertó de Venezuela y huyó a Cúcuta el 23 de febrero durante la crisis de ayuda humanitaria en la frontera.

5 soldados en servicio activo de la base de Luepa participaron en la redada y ayudaron a la operación Aurora, pero algo sucedió entre ellos y Balaguera que llevó a Balaguera a ser capturada y los 5 soldados huyeron a Brasil, donde ahora han solicitado asilo. Hasta ahora, son todas las imágenes y videos que tenemos de la Operación Aurora, pero hay más información disponible sobre los 2 hombres que lideran la Operación, Josue Hidalgo Azuaje y José Rodríguez Araña. Ambos hombres son soldados altamente entrenados que fueron arrestados en 2017 después de unirse al movimiento La Espada De Dios que tenía como objetivo organizar una rebelión para sacar a Maduro del poder. Ambos hombres fueron detenidos y torturados en la infame prisión militar de máxima seguridad de Ramo Verde. Rodríguez Araña fue trasladado a una prisión de menor seguridad donde escapó en octubre de 2017. El 30 de noviembre de 2017, mientras se trasladaba de una audiencia a Ramo Verde, José Rodríguez Araya ayudó a sus compañeros soldados de La Espada de Dios a escapar con la ayuda de varios soldados de la Guardia Nacional que estaban escoltando a los prisioneros. Uno de los que escapó ese día fue Josue Hidalgo Azuaje. Ambos hombres huyeron a Perú después de su fuga donde estuvieron callados hasta el 17 de enero de 2019. Cuando lanzaron este video rodeado de unos 20 ex soldados y policías venezolanos. En el video, Hidalgo habla e insta a más soldados venezolanos a desertar y sacar a Maduro del poder. Hidalgo dice que tienen el apoyo de miles de soldados venezolanos en el video. Hidalgo también dio una entrevista televisiva a CNN en enero de 2019. Él dice que en ese momento están trabajando para una rebelión militar “realmente grande, una que puede ser decisiva”.

Josue Hidalgo Azuaje (Leader of operation Aurora) in an interview last year. He says they were working towards creating an insurgent group of ex Venezuelan soldiers

‘a really big one, one that can be decisive’#Venezuela pic.twitter.com/MocrUuPmEL — CNW (@ConflictsW) January 15, 2020

Si bien aún no se conoce mucha información sobre la Operación Aurora, Hidalgo y Rodríguez la han planeado durante mucho tiempo; más de un año, están bien equipados con sus propios uniformes y armamento robado a Luepa. Si bien aún no se conoce el tamaño de la operación (hasta ahora solo hemos visto 15 soldados), podemos especular que el grupo podría consistir en más soldados además de los que se muestran. Hidalgo no comenzaría una operación que sabe que fracasará, lo dejó claro en su entrevista y discurso del año pasado.

Actualización: Después de algunas investigaciones adicionales en los últimos días, puedo confirmar que ya no todos los miembros de la operación Aurora están en Venezuela, no está claro cuáles son sus planes futuros o cuántos quedan dentro del Estado Bolívar.