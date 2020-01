Califique nuestro contenido

23 Jan 1956

A los fanáticos del rock ‘n’ Roll en Cleveland menores de 18 años se les prohibió bailar en público (a menos que estén acompañados por un adulto), después de que la policía de Ohio introdujo una ley que data de 1931.

23 Jan 1965

‘Downtown’ convirtió a Petula Clark en la primera cantante femenina del Reino Unido en tener un número 1 en la lista de singles de EE. UU. Desde Vera Lynn en 1952. La canción también fue un éxito número 2 en el Reino Unido. Grabado en tres tomas (con la segunda toma finalmente elegida como la pista completa), entre los músicos contratados para la sesión de grabación de estudio estaba Jimmy Page.

23 Jan 1971

George Harrison se convirtió en el primer Beatle en solitario en tener un número 1 cuando “My Sweet Lord” llegó a la cima de las listas de éxitos del Reino Unido. La canción de su álbum ‘All Things Must Pass’ permaneció en el número 1 durante cinco semanas. La canción volvió a la cima de las listas del Reino Unido en 2002, después de su muerte.

23 Jan 1971

Dawn comenzó una carrera de tres semanas en el número 1 en la lista de singles de Estados Unidos con ‘Knock Three Times’, el primer número 1 del grupo, que también fue un número 1 del Reino Unido.

23 Jan 1978

El músico y compositor estadounidense Terry Kath, mejor conocido como el guitarrista original, y miembro fundador de la banda de rock Chicago accidentalmente se mato de un tiro. Después de una fiesta en la casa de Road Johnson y técnico de banda Don Johnson en Woodland Hills, Los Ángeles, California, Kath recogió una pistola semiautomática de 9 mm y, recostándose en una silla, le dijo a Johnson: “No te preocupes por eso … mira, el clip ni siquiera está en él “. Para satisfacer las preocupaciones de Johnson, Kath le mostró la revista vacía a Johnson. Luego, Kath volvió a colocar la revista en la pistola, la puso en la sien y apretó el gatillo. Sin embargo, aparentemente sin que Kath lo supiera, todavía había una ronda en la cámara, y murió instantáneamente por el disparo.

23 Jan 1988

Michael Jackson fue al número 1 en la lista de singles de EE. UU. Con ‘The Way You Make Me Feel’. Fue el tercer sencillo del séptimo álbum de estudio de Jackson, Bad, para el cual Jackson había escrito más de sesenta canciones para el álbum, con planes de lanzar un álbum de tres discos, pero el productor Quincy Jones convenció a Jackson de hacer de Bad un LP de un disco.

23 Jan 1988

Nirvana grabó una demostración de 10 canciones con el productor de Seattle Jack Endino. El jefe de grabación de Sub Pop, Jonathan Poneman, escucha la cinta y ofrece sacar un sencillo de Nirvana.

23 Jan 1991

John Sebastian, propietario y gerente general de KLSK FM en Albuquerque, Nuevo México, coloco al aire ‘Stairway To Heaven’ de Led Zeppelin durante veinticuatro horas seguidas para inaugurar un cambio de formato a Classic Rock. La policía apareció con las armas desenfundadas: una vez después de que un oyente informara que el DJ aparentemente había sufrido un ataque al corazón, y luego por sospechas de que, ocho días después de la Guerra del Golfo, la estación de radio había sido secuestrada por terroristas enviados por Zeppelin.

23 Jan 1995

El cantante estadounidense Bill Horton con The Silhouettes murió. El sencillo de los grupos doo wop / R & B ‘Get A Job’ fue un éxito número 1 en la lista de singles de Billboard R&B y la lista de singles pop en 1958. El grupo de renacimiento de doo-wop Sha Na Na deriva su nombre de la letra de la canción. ‘Get A Job’ está incluido en las bandas sonoras de la película American Graffiti, Trading Places y Stand By Me. Las siluetas se presentaron en la película de 1986 Joey.

23 Jan 1998

El cantante estadounidense de soul Johnny Funches de The Dells murió de neumonía a la edad de 62 años. The Dells tuvo el éxito de 1956 ‘Oh What a Night’ y el sencillo estadounidense No.10 de 1968 ‘Stay In My Corner’. Los Dell se formaron en 1952 después de que todos asistieron a la escuela secundaria juntos.

23 Jan 2000

Santana comenzó una carrera de tres semanas en el número 1 en la lista de álbumes de Estados Unidos con ‘Supernatural’, el álbum que ganó ocho premios Grammy pasó un total de nueve semanas en el número 1 durante este año

23 Jan 2017

El cantante, compositor y productor discográfico afroamericano de soul y R&B, Bobby Freeman, murió por causas naturales a los 76 años. Obtuvo el sencillo número 1958 de Estados Unidos y el Reino Unido ‘Do You Want To Dance’. La canción ha sido cubierta (como ‘Do You Wanna Dance’) por Del Shannon