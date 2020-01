El senador estadounidense Marco Rubio, destacó este jueves 23 de enero el apoyo del gobierno de Brasil a los migrantes venezolanos.

En ese sentido, aseguró que «Nuestro aliado regional Brasil merece crédito por su apoyo a los migrantes venezolanos que han huido de la crisis provocada por Maduro. A través de la @OpAcolhida, la administración del presidente @jairbolsonaro está ayudando a nuestros hermanos venezolanos», escribió a través de su cuenta en Twitter.

