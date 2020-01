El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el encargado especial para Venezuela, Elliott Abrams sostuvieron este jueves un encuentro el Gobernador del estado de la Florida y el exilio venezolano.

Al respecto, Pompeo aseguró que «apoyamos los valientes esfuerzos de la diáspora venezolana en Florida para ayudar a los refugiados y movilizar a amigos y familiares en Venezuela y colaborar en la restauración de la democracia», sentenció.

«Con su apoyo, soy optimista que habrá una restauración pacífica de la democracia», acotó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Al encuentro con Pompeo y Abrams asistió el representante de Ivac, Ernesto Ackerman, quien estuvo acompañado de la vice gobernadora Jeanette Nuñez, el Congresista Mario Diaz-Balart, el embajador Michael Kozak.

We support the brave efforts of #Venezuela‘s diaspora community in Florida to assist refugees and mobilize friends and family members in Venezuela to aid in the restoration of democracy. With their support, I’m optimistic there will be a peaceful restoration of democracy. pic.twitter.com/yARC0KZP67

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 23, 2020