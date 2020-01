El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció al cumplirse un año de la juramentación de Juan Guaidó como presidente (E) de Venezuela.

“Hace un año hoy Juan Guaidó se convirtió en el legítimo presidente interino de Venezuela. Como hemos visto en sus viajes esta semana, continúa contando con el apoyo de la comunidad internacional en sus esfuerzos por aliviar la crisis humanitaria y política del pueblo venezolano”, aseveró Pompeo mediante un mensaje publicado en su red social Twitter.

“Todas las dictaduras terminan, y estamos orgullosos de apoyar a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela en su lucha por acercar ese día y ver la democracia restaurada”, acotó.

All dictatorships end, and we are proud to support Juan Guaido, @AsambleaVE, and the people of Venezuela in their struggle to bring that day closer and see democracy restored.

