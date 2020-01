El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó el viernes el acuerdo de retirada de la Unión Europea, después de que dos altos representantes de la UE rubricaran el documento, en una ceremonia celebrada a puerta cerrada.

“Hoy he firmado el Acuerdo de Retirada para que el Reino Unido abandone la UE el 31 de enero, honrando así el mandato democrático del pueblo británico”, anunció Johnson en Twitter.

El último paso que queda es la ratificación por parte del Parlamento Europeo el próximo miércoles. El viernes 31, el divorcio se consumará a las 23H00 (hora local y GMT).

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020