Califique nuestro contenido

Que tal amigos lectores? Como siempre acá les dejo una lista con los principales hechos ocurridos en el mundo de la música un día como hoy…. Disfruten! Recuerden escucharnos los Domingos a las 11am por www.reina967fm.com y gseiradio.com.

24 Jan 1953

Eddie Fisher estaba en el número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Outside Is Heaven’. El cantante y artista estadounidense se divorció de su primera esposa, Debbie Reynolds para casarse con la viuda de su mejor amiga, Elizabeth Taylor, lo que le dio demasiada publicidad no deseada en ese momento. Eddie es padre de la actriz Carrie Fisher, quien murió en 2016.

24 Jan 1958

Loading...

Elvis Presley estaba en el número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Jailhouse Rock’. Se convirtió en el primer single en ingresar a la lista en el número 1 y fue el segundo número 1 del Reino Unido de Presley. Luego vendió más de 4 millones de copias en los Estados Unidos.

24 Jan 1963

El letrista estadounidense Otto Harbach murió a los 90 años en la ciudad de Nueva York. Co-escribió, ‘Smoke Gets In Your Eyes’, número 1 de EE. UU. Y Reino Unido para The Platters en 1958.

24 Jan 1969

Los fiscales del estado de Nueva Jersey emiten una advertencia a los vendedores de discos estadounidenses de que serían acusados de distribuir pornografía si los descubrieran vendiendo el LP de John Lennon / Yoko Ono ‘Two Virgins’. La portada del álbum mostraba al par frontalmente desnudo, mientras que la contraportada los mostraba por detrás. El álbum aún logró alcanzar el número 124 en los EE. UU., Pero no logró ninguna lista en el Reino Unido, donde solo se imprimieron 5.000 copias.

24 Jan 1970

James Sheppard, el cantante principal de Heartbeats y Shep and the Limelites, fue encontrado asesinado en su automóvil en la autopista de Long Island. El cantante estadounidense había sido golpeado y robado. Los Limelitas alcanzaron el número 2 en los Estados Unidos en 1961 con ‘Daddy’s Home’.

24 Jan 1976

Bob Dylan comenzó una carrera de cinco semanas en el número 1 en la lista de los Estados Unidos con su 17o álbum de estudio Desire. El álbum presenta ‘Hurricane’, que protesta por la condena del ex boxeador mediano Rubin ‘Hurricane’ Carter por triple asesinato en 1966, argumentando su inocencia.

24 Jan 1981

Adam And The Ants comenzó una carrera de 10 semanas en el número 1 en la lista del Reino Unido con su álbum debut ‘Kings Of The Wild Frontier’.

24 Jan 1995

El compositor y productor discográfico estadounidense David Cole murió de meningitis espinal provocada por el SIDA a la edad de 32 años. Era miembro de C + C Music Factory que tenía el sencillo No. 4 del Reino Unido de 1991 ‘Things That Make You Go Hmmm …’, y el single n. ° 1 de 1991 “Gonna Make You Sweat”. Cole también produjo varios éxitos para otros artistas, incluidos Mariah Carey, Whitney Houston y Aretha Franklin.

24 Jan 1998

Oasis fue al número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘All Around The World’. El tiempo de ejecución más largo para un número 1 del Reino Unido con una duración total de 9 minutos y 38 segundos. Fue una de las primeras canciones escritas por Noel Gallagher, y la banda lo ensayó ya en 1992.

24 Jan 1999

The Offspring fue al número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Pretty Fly, For A White Guy’. Tomado de su quinto álbum de estudio Americana, el sencillo fue un éxito No.1 en otros diez países.

24 Jan 2005

La cantante de música country Lynn Anderson fue arrestada por robar en una tienda después de ser sorprendida robando un DVD de Harry Potter de un supermercado de Nuevo México y golpeando a un oficial de policía durante su arresto.