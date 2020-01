Contraloría Sanitaria advierte de sal comercializada no apta para consumo humano

A través de una comunicación oficial emitida por la Dirección General del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud, se ordenó “realizar el comiso definitivo en anaqueles de comercialización” de cuatro marcas de sal comestible, por no ser aptas para el consumo humano.

Las marcas que deberán ser retiradas de inmediato de los puntos de comercio formal e informal son: Mina de Oro, La Perla, Sal Península y La Gema.

La decisión se tomó luego de que “en inspección higiénico sanitaria se determinó que los establecimientos fabricantes no reúnen las condiciones mínimas requeridas para su funcionamiento no dan cumplimiento al acervo de Sal Comestible, no garantizándose la inocuidad del producto y atentando esto a la salud pública”, según consta en el comunicado.

Asimismo, la instancia ordenó a los funcionarios encargados de implementar la medida que levanten “los procedimientos legales a los que haya lugar”.

#24Ene // ⚠️ I M P O R T A N T E ⚠️ #SACSAvanza pic.twitter.com/eOxYADmyMT — SACS (@SACS_MPPS) January 24, 2020