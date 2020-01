El presidente de EEUU, Donald Trump, reaccionó tras la noticia de la muerte del deportista Kobe Bryant, que se estrelló este domingo en su helicóptero privado.

El Ejecutivo calificó el hecho como “una noticia terrible”.

“Los reportes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. ¡Es una noticia terrible!”, escribió el mandatario en la red social Twitter.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020