Califique nuestro contenido

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no viajó directamente de Madrid a Estambul tras su encuentro secreto con José Luis Ábalos, sino que pudo ir de la terminal ejecutiva de Barajas a la T4 y de allí tomar un vuelo comercial a Doha (Qatar), según adelantó ‘El País’. Y lo hizo a pesar de tener prohibido pisar suelo español. Eso supone que Rodríguez, que no quería esperar a que la tripulación de su jet descansará, recorrió por la pista y escoltada por la policía los más de cuatro kilómetros que separan las dos terminales, sin que le sellaran el pasaporte, de forma que nunca pisara formalmente suelo español para no detenerla. Rodríguez tiene vetada la entrada en la UE y la Comisión analiza si España incumplió el régimen de sanciones. Fuentes de Transportes señalan que el operativo obedeció a Interior y este asegura que su única responsabilidad fue que no pisara territorio español.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tuvo un encuentro secreto con Rodríguez la madrugada del domingo al lunes en la terminal privada de Barajas. Aunque inicialmente negó el encuentro, fue cambiando de versión y admitió el domingo en La Sexta que la número dos de Maduro no continuó viaje a Estambul en su jet privado en el que hacía escala en Madrid sino que cambió de avión. Lo que Ábalos no dijo fue que tomó un vuelo comercial, presumiblemente el de Qatar Airways en la T4 que salía a las 08.20 de la mañana con destino Doha.

Como Rodríguez había aterrizado en la terminal ejecutiva, al sur del aeropuerto, eso implica que recorrió más de 4,3 kilómetros en línea recta hasta tomar su vuelo por las pistas de Barajas. “La única forma de hacerlo es escoltada la policía por la plataforma, por la pista”, confirman fuentes del aeropuerto. Un viajero normal no podría pasar de la terminal privada a un vuelo en la T4 sin que le sellaran el pasaporte. Y a la vicepresidenta de Venezuela nunca se lo sellaron porque entonces habría entrado en España y el Gobierno insiste en que nunca pisó suelo español. ¿Quién autorizó ese recorrido por el aeropuerto a medianoche? Según Transportes, todo el operativo es un tema de Interior, y en el ministerio de Interior señalan la gran labor policial para evitar que entrara en España: “Interior no decide el destino de una persona sino que garantiza que no entre en territorio nacional”.

Cuando ‘Vozpópuli’ desveló el encuentro secreto de Ábalos con Rodríguez, el ministro primero negó el encuentro, después señaló que fue fortuito, después que forzado y finalmente apuntó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Llegando al aeropuerto me llama Marlaska, que sabía por mí de su llegada, para decirme que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha recibido una comunicación de la Embajada venezolana en la que le dicen que en ese avión también viaja la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Y me dice: ‘Ya que vas, procura que no baje del avión”, afirmó Ábalos en ‘La Razón’. En su entrevista el domingo, dio otra versión, que Marlaska le llamó dos horas antes de salir hacia el aeropuerto.

Ábalos, que en principio no recibió apoyo de Moncloa, comenzaba así a desviar la responsabilidad. El día siguiente, Pedro Sánchez señaló que el ministro de Transportes había evitado una “crisis diplomática”. Para ello, el Gobierno facilitó que Rodríguez cruzara todo Barajas, un recorrido de kilómetros, por la pista y escoltada por la policía, hasta subirse directamente en el avión de Qatar Airways rumbo a Doha.

Loading...

Nos reunimos con el Pdte. de la Gran AN de la República de #Turquía, Sr. @MustafaSentop,a quien dimos felicitaciones en nombre del Pdte @NicolasMaduro por cumplirse próximamente 100 años de Fundación del Parlamento. Abogamos por un nuevo orden mundial d justicia,paz y estabilidad pic.twitter.com/8WVSm609Xy — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) January 22, 2020

Unas horas después, y con la tripulación descansada, el avión en el que había llegado de Venezuela partió hacia Estambul. El martes 22 por la noche, Rodríguez tuiteó desde Estambul imágenes de su visita a las autoridades. Para su regreso a Venezuela cambio de avión y tomó una aeronave propiedad de PDVSA que EEUU acababa de poner en su lista negra. En el viaje de vuelta hizo escala en Argelia para evitar la UE.