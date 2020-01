Califique nuestro contenido

El partido Primero Justicia realizó un balance de la gira que está llevando a cabo por diversos países del mundo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y aseguró que dicha gira ha ratificado el respaldo que el mundo entero le da a Venezuela y al rescate de la democracia en la nación.

En tal sentido, Amelia Belisario, diputada a la AN dijo que “esta gira ha demostrado elementos importantes, primero queda demostrado que el show del Sr. Parra ha sido reconocido solamente por Maduro y su combo, mientras que la legítima AN, que representa los principios democráticos ha sido reconocida por los países del mundo como Francia, Colombia, Autria, Canadá, Inglaterra, Unión Europea y Estados Unidos, todos ellos han ratificado su apoyo a la democracia en Venezuela pero sobre todo a quienes representan los valores democráticos que son la fracción mayoritaria de la AN, la legítima, presidida por Juan Guaidó.

Belisario añadió que el recorrido que ha realizado Guaidó ha devuelto la esperanza a los venezolanos que se encuentran regados por el mundo, les ha demostrado que no están solos y que en Venezuela se está trabajando y luchando para lograr su pronto regreso a su país. “Ratificamos el apoyo a los migrantes venezolanos y les decimos que aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. A todos ellos el presidente Juan Guaidó ha mostrado su afecto, su solidaridad y su respaldo, el en nombre de la Asamblea Nacional representa la democracia y aquí seguimos luchando para que regresen”.

La diputada justiciera destacó la visita a España en donde las manifestaciones de apoyo, respeto y unidad no se hicieron esperar. “Queda evidente que al Sr. Nicolás Maduro solo le queda un amigo en España, que es el Sr. Iglesias, porque como todo el mundo pudo ver, a través de la secretaria de España, se reconoció la urgencia de que en Venezuela exista un proceso electoral transparente”.

Belisario dijo que “reconocemos además que en esta gira en todos los países se ofrece un apoyo a la AN, no al show de Parra, se ha ratificado plenamente ese apoyo a nivel mundial. Además, que todos coinciden en que toda esta crisis que se desató después del fraude electoral de 2018, solamente se puede resolver a través de un proceso de elecciones presidenciales donde se respeten las garantías dentro y fuera de Venezuela”.

En lo que respecta a la convocatoria realizada para el día martes de movilización ala AN, la diputada manifestó que “en esta semana tenemos grandes retos, el principal es que este martes vamos a la AN atendiendo el llamado que hiciera nuestro primer Vicepresidente a la AN, Juan Pablo Guanipa, de invitar a los ciudadanos que acompañarán a sus diputados hasta la AN para llevar a cabo la sesión, la cual sigue luchando para asegurar garantías a los venezolanos”.

En otras noticias y abordando el tema del aumento del pasaje del Metro anunciado sorpresivamente este lunes por redes sociales del gobierno, el dirigente justiciero Pedro Méndez, aseguró que en el municipio Sucre en Petare comenzaron a recibir una serie de preguntas y cuestionamientos respecto a este tema y diciendo que aumentaría a mil bolívares.

En tal sentido, Méndez dijo que se trata de un aumento que no se ha registrado en gaceta oficial y que por el contrario es una noticia llega por sorpresa a los caraqueños.

“Hemos estado monitoreando las estaciones del Metro y hemos podido evidenciar que hoy se ha generado un caos total, hay estaciones del metro en las cuales por un acceso se está cobrando y por el otro no se cobra, dejan pasar si cobrar por unos y por otros no. Los operadores dicen no tener cambio y en otras estaciones no se está cobrando. En PJ estamos conscientes de que el pasaje del Metro tiene que valer aquello que sea suficiente para mantener las instalaciones, la infraestructura y para mantener la gerencia técnica competente y capaz de llevar adelante este servicio, pero no pueden actuar de sorpresa anunciando un aumento de un día para otro”, acotó.

“¿Cómo podemos estar seguros los caraqueños que la promesa de mejorar el Metro por esta subida del pasaje es cierta? ¿Que los 75 trenes si van a funcionar y a brindar seguridad? ¿Con qué efectivo cancelara la gente? ¿Por qué no se ha implementado un sistema de tarjeta para pagar el boleto? Aquí el problema es que el sistema económico en socialismo fracasó la gente no le alcanza el salario y a quienes prestan el servicio no les alcanza para pagar el costoso servicio”, concluyó el justiciero.