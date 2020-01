Edgardo Alfonzo ha sido elegido al Salón de la Fama de Los Mets de Nueva York, además fueron escogidos también el lanzador zurdo Jon Matlack, el derecho Ron Darling en una ceremonia que será efectuada el día 17 de mayo del año en curso. Con estos nuevos miembros, suman 30 los escogidos para estar en el Salón de la Fama de los Metros de Nueva York.

Homenaje póstumo

También se realizará un homenaje postumo al lanzador zurdo Al Jackson, quien lanzó en las Grandes Ligas desde 1959 hasta el 1969, con 43 victorias con los Mets de Nueva York fueron el récord de la franquicia hasta que Tom Seaver superó la marca. Jackson quien falleció en agosto del año pasado, será honrado en presencia de su familia durante la ceremonia, anuncio el Director de Operaciones Generales de los Metros de Nueva York, el Sr. Jeff Wilpon.

Carrera de los elegidos

Ron Darling quien fue parte de la columna vertebral de la rotación de los Mets en los años ochenta, miembro del equipo campeón de 1986, ganando el cuarto juego contra Boston para empatar la serie, fue parte del todos estrellas de 1985 y en 1989 ganador del guante de oro. Actualmente es parte del equipo de locutores y analistas de los Mets de Nueva York desde el 2006, junto a Keith Hernández y otros ex jugadores de los Metros de Nueva York.

Jon Matlack, elegido novato del año en 1972, estuvo en el todos estrellas con los Mets en tres ocasiones, ranqueado entre los diez jugadores con juegos completos con los Mets en la postemporada de 1973 ganó dos juegos completos con average de 1.40 en cuatro salidas con números dobles los próximos cinco años, lideró la Liga Nacional en blanqueadas en 1974 y 1976 y fue el CO-MVP del todos estrellas de 1975.

