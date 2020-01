4 / 5 ( 1 voto )

El padre y hermano de Rigoberto José Urdaneta, ordenaron su asesinato desde Venezuela. Urdaneta fue un exitoso empresario venezolano del municipio Colón del estado Zulia, que tras convertir la empresa (aceitera) familiar en un emporio con capacidad de abastecer el mercado nacional e internacional. Enfrentó varias disputas entre su padre y hermano.

Rigoberto no sucumbió antes las amenazas de su padre y hermano, pues sobre sus hombros recaía la responsabilidad de llevar las riendas de las empresas y de toda la familia, pero él como presidente y mayor accionista de la empresa no dejó la intervención en los procesos productivos y de comercialización de su padre y hermano, quienes pretendían hacer actividades ilícitas de contrabando, a lo cual éste nunca accedió.

Producto de eso llego el fatal e increíble desenlace, Rigoberto (padre de Rigo) y Daniel (alias ‘Pepo’) viajaron a la capital venezolana y a frontera con el vecino país, San Cristóbal, para reunirse con sicarios y ordenar su ejecución.

No obstante, para no levantar sospechas, los responsables decidieron salir del país luego de haber ordenado la muerte y no estar en territorio venezolano al momento de la ejecución, ordenando además, que el sicariato ocurriera en Colombia, y así, imposibilitar a la familia para que obtuvieran justicia.

El día de la ejecución

El 14 de agosto del 2019 sicarios a bordo de motocicletas, interceptaron en la ciudad de Cúcuta al hoy occiso y le propinaron múltiples disparos, acabando con la vida del empresario e hiriendo a su esposa, resultando ilesa su hija de 19 anos que le acompañaba.

Loading...

Investigaciones indicaron que mientras se cometía el asesinato, el padre y hermano que ordenaron tan atroz hecho se encontraban reunidos esperando las resultados de la ejecución. Esto lo demostró la investigación llevada y las declaraciones que reposan en las autoridades.

A pocos días del repudiado hecho, Rigoberto, alias «El viejo», como le dicen en el pueblo, de manera arbitraria ha pretendido tener el control de la empresa aceitera, y en pocos días ha robado, despedido y cerrado la empresa cometiendo múltiples delitos, con la finalidad de apropiarse del emporio creado por su hijo hoy muerto.

Persisten múltiples las amenazas de muerte a gerentes, encargados y hasta familiares que han intentado hacer valer sus derechos ante la actitud de «El viejo», quien claramente y al propio estilo del lejano oeste, pretende amedrentar a todo aquel que se interponga en su intención de apropiarse de la empresa productora de aceite más importante del occidente del país.