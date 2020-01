Califique nuestro contenido

Que tal amigos lectores? Como siempre acá les dejo una lista con los principales hechos ocurridos en el mundo de la música un día como hoy…. Disfruten! Recuerden escucharnos los Domingos a las 11am por www.reina967fm.com y http://mixlr.com/gsei-radio/

29 Jan 1961

Bob Dylan logró su sueño de conocer a su ídolo Woody Guthrie cuando Guthrie salió del hospital el fin de semana donde lo estaban tratando por la corea de Huntington. Dylan le dijo; “Tu eras una máquina de vender discos “. Guthrie le dio a Dylan una tarjeta que decía: “Todavía no estoy muerto”

29 Jan 1968

The Doors apareció en The Pussy Cat A Go Go, Las Vegas. Después del espectáculo, el cantante Jim Morrison se burla de un guardia de seguridad en el estacionamiento pretendiendo fumar un porro, lo que resulta en una pelea. Llegan los policías que arrestan a Morrison y lo acusan de vagancia, borrachera pública y falta de identificación suficiente.

29 Jan 1969

Fleetwood Mac tuvo su único single en el Reino Unido No.1 con el instrumental ‘Albatross’, compuesto por el guitarrista Peter Green. ‘Albatross’ es la única composición de Fleetwood Mac con la distinción de haber inspirado una canción de los Beatles, ‘Sun King’ de Abbey Road de 1969.

29 Jan 1972

El álbum triple The Concert For Bangladesh fue número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido. Organizado por George Harrison para recaudar fondos para las personas atrapadas en la guerra y la hambruna del área. El conjunto presentado; Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Eric Clapton, Ravi Shankar y miembros de Badfinger.

29 Jan 1983

El grupo australiano Men At Work pasó al número 1 en las listas de singles y álbumes británicos y estadounidenses simultáneamente con ‘Down Under’ y ‘Business As Usual’. El último artista en lograr esto fue Rod Stewart en 1971.

29 Jan 1989

Marc Almond comenzó una carrera de cuatro semanas en el número 1 en la lista de singles del Reino Unido con ‘Something’s Gotten Hold Of My Heart’ con voces invitadas de Gene Pitney, (que también tuvo un éxito con la canción en 1967).

29 Jan 1992

El cantante y guitarrista de blues estadounidense Willie Dixon murió de insuficiencia cardíaca. Escribió las canciones clásicas ‘You Shook Me’, ‘I Can’t Quit You Baby’, ‘Hoochie Coochie Man’, ‘I Just Want to Make Love to You’ y ‘Little Red Rooster’. Dixon tuvo una gran influencia en The Rolling Stones, Cream, The Yardbirds y Led Zeppelin.

29 Jan 1996

George Michael tuvo el single número 1 del Reino Unido con ‘Jesus To A Child’, el sexto número 1 del Reino Unido como solista y el primer sencillo de su álbum de regreso ‘Older’ (después de un largo litigio con su compañía discográfica )

29 Jan 2001

Una compañía de datos con sede en Nueva York emitió un gráfico que enumera las ventas de álbumes póstumos. La idea surgió después de que las estaciones de radio quisieran distinguir entre las grabaciones adecuadas cuando los artistas estaban vivos y los discos compactos lanzados después de su muerte. Mike Shalett, fundador de SoundScan, dijo que solo había un problema. Cómo llamar a la tabla. La lista de los 5 mejores tenía The Doors en el n. ° 5, Eva Cassidy en el 4, Jimi Hendrix en el 3, Bob Marley en el 2 y 2Pac en el n. ° 1.

29 Jan 2006

Arctic Monkeys fue al número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido con su álbum debut ‘Lo que la gente dice que soy, eso es lo que no soy’. El álbum de bandas con base en Sheffield se convirtió en el debut más vendido en la historia de las listas después de cambiar más de 360,000 copias en su primera semana de lanzamiento. El título del álbum fue tomado de una línea de la novela Saturday Night and Sunday Morning escrita por Alan Sillitoe.

29 Jan 2009

El cantante y compositor John Martyn murió en el hospital de Irlanda a la edad de 60 años. El artista folk, blues y funk fue ampliamente considerado como uno de los cantautores más conmovedores e innovadores de su generación y había sido citado como una influencia de artistas como variado como U2, Portishead y Eric Clapton.

29 Jan 2009

La ex ganadora de American Idol, Kelly Clarkson, dio el salto más grande al número uno en la historia de las listas estadounidenses, subiendo 96 lugares. Su single, My Life would Suck Without You, subió de 97 a la cima de la lista de Billboard después de vender 280,000 descargas en su primera semana de lanzamiento. Un clip del video del single se estrenó en el corte comercial del episodio de American Idol de esa semana.

29 Jan 2014

Más de 100,000 personas firmaron una petición para deportar al ciudadano canadiense Justin Bieber fuera de Estados Unidos. La campaña siguió a su arresto a principios de este mes por conducir ebrio y conducir sin una licencia válida. De acuerdo con el protocolo del gobierno de los Estados Unidos, una vez que una petición tiene más de 100,000 firmas, debe ser revisada por el personal de la Casa Blanca, quien deberá responderla.

29 Jan 2016

Tres semanas después de su muerte, David Bowie presentó 12 álbumes en el top 40 del Reino Unido, igualando un récord establecido por Elvis Presley en 1977. Su último álbum Blackstar, pasó una tercera semana en el número 1 con Best of Bowie, Hunky Dory y Ziggy Stardust todos en el Top 10. Los otros álbumes de Bowie en el top 40 incluyen: Nothing Has Changed (5), Heroes (28), Diamond Dogs (30), Station to Station (32) y Scary Monsters (36).